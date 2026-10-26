Cổ động viên Man Utd la ó Bruno Fernandes sau trận thua thảm trước Bournemouth

Man Utd trải qua một trận đấu đáng thất vọng khi để thua Bournemouth ba bàn không gỡ.

Kết quả này khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, với chỉ một chiến thắng sau tám trận mở màn mùa giải năm nay.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cổ động viên đồng loạt hô vang tên Michael Carrick để thể hiện sự ủng hộ dành cho huấn luyện viên trưởng.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ lần lượt rời sân, bầu không khí nhanh chóng chuyển thành những tiếng la ó, trong đó Bruno Fernandes là một trong những người hứng chịu sự phản đối.

Các cổ động viên Manchester United đã kịch liệt chỉ trích Bruno Fernandes sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Shutterstock Editorial

Đáng chú ý, tiền vệ người Bồ Đào Nha phải ngồi dự bị trong trận đấu này. Carrick lựa chọn Joshua Zirkzee và Shea Lacey cho những phút cuối, thay vì đưa Fernandes vào sân để tìm kiếm sự khác biệt.

Phát biểu với Sky Sports, Carrick giải thích: “Luôn có những thời điểm bạn phải đưa ra quyết định nhằm thay đổi cục diện trận đấu và tạo ra sự khác biệt. Đó chính là những quyết định mà chúng tôi đã đưa ra hôm nay”.

Quyết định của Carrick diễn ra sau khi Fernandes bị cho là đã chỉ trích chiến thuật của ban huấn luyện, trong bối cảnh Man Utd chịu thất bại 1-4 trước Como tại Champions League.

Bên cạnh những bất đồng này, Carrick cũng nhấn mạnh việc các cầu thủ thiếu tích cực di chuyển là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng thi đấu kém hiệu quả.

Trên khán đài, người hâm mộ tiếp tục hô vang tên Carrick trong trận đấu, nhưng sự bất mãn chủ yếu hướng về ông chủ và Jason Wilcox, người đang chịu sức ép ngày càng lớn từ dư luận.

Các cổ động viên chủ nhà đã hô vang tên Carrick trong mười phút cuối trận đấu. Ảnh: Getty

Sau trận thua, Carrick đi một vòng quanh sân Old Trafford, vỗ tay cảm ơn khán giả và đặt tay phải lên ngực.

Hành động này làm dấy lên suy đoán rằng ông đang nói lời chia tay, trong bối cảnh tương lai của nhà cầm quân này vẫn chưa rõ ràng trước chuyến làm khách đến sân Chelsea vào thứ Bảy.

Tuy nhiên, Carrick khẳng định đây không phải lời từ biệt. Ông chia sẻ: “Thật khó để trải qua một ngày như hôm nay tại câu lạc bộ này mà không cảm nhận được những cảm xúc mạnh mẽ. Điều đó không phải vì cá nhân tôi, mà là vì Man Utd”.

Michael Carrick đã đi một vòng quanh sân sau trận thua 3-0 – nhưng anh khẳng định đó không phải là lời tạm biệt. Ảnh: Shutterstock Editorial

“Đây không phải lời tạm biệt từ phía tôi. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn và thực sự thương các cầu thủ của mình. Họ đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đây là tình huống không dễ dàng và chúng tôi không thể né tránh thực tế đó”, Carrick nhấn mạnh.

Thất bại trước Bournemouth không chỉ khiến Man Utd tiếp tục sa sút mà còn phơi bày những rạn nứt trong nội bộ đội bóng. Khi Fernandes trở thành tâm điểm la ó và tương lai của Carrick chưa được bảo đảm, áp lực tại Old Trafford đang ngày càng gia tăng.