“Dù không vượt qua vòng bảng, nhưng những gì U17 Việt Nam làm được ở giải đấu là rất đáng khen ngợi. Đây là lứa cầu thủ giàu tiềm năng cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới”, một CĐV đến từ Indonesia bình luận trên trang ASEAN Football.

Thất bại 0-2 trước U17 Mali tối 26/11 khiến thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại lần đầu tham dự U17 World Cup với vị trí thứ 3 bảng G. Tuy nhiên, chỉ có 1 điểm khi hòa U17 New Zealand 3-3, thua U17 Bỉ 2-3 và thua U17 Mali 0-2, khiến đội không còn cơ hội đi tiếp.

U17 Việt Nam phải dừng bước khi thua U17 Mali tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Bất chấp điều đó, với nhiều CĐV Đông Nam Á, việc U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực góp mặt tại sân chơi thế giới đã là thành công đáng ghi nhận.

“Thi đấu ở sân khấu lớn như World Cup là trải nghiệm quý giá mà không phải cầu thủ nào cũng có được. Sau giải đấu này các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm bổ ích để phát triển hơn trong tương lai. Tôi tin rằng lần sau các bạn sẽ chơi tốt hơn nữa”, một CĐV khác đến từ Thái Lan nhận định.

Điều khiến người hâm mộ bóng đá khu vực ấn tượng là U17 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng dù phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực.

Đặc biệt, 2 bàn thắng đẹp mắt trong trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, đương kim á quân châu Âu, vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng các CĐV khu vực.

“Màn trình diễn của U17 Việt Nam ở World Cup 2026 khá ổn. Họ chỉ thua kém các đối thủ về thể chất, còn kỹ thuật và lối chơi tập thể thì không kém cạnh chút nào”, CĐV khác cũng đến từ Indonesia nhận xét.

Ngoài ra, còn nhiều CĐV khác trong khu vực kỳ vọng hành trình trên đất Qatar sẽ giúp các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam trưởng thành hơn.

“Dù các bạn bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng đó lại là mơ ước của rất nhiều quốc gia khác được có mặt tại World Cup. Hãy vui lên nào các cầu thủ trẻ, tương lai phía trước vẫn rất rộng mở sau hành trình quý giá này”, một CĐV đến từ Thái Lan nhắn nhủ.