Cổ đông TPBank chuẩn bị nhận cổ tức tổng tỷ lệ 20%

Theo thông báo, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10/2026, trong khi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 5/10/2026.

Cụ thể, TPBank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt dự kiến vào 14/10/2026.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ phát hành thêm hơn 416 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Theo phương án này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của TPBank dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên hơn 31.901 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tối đa 4.161 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/9/2026, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.161 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.

Ngoài phương án chia cổ tức, TPBank cũng trình kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ phát hành 3,13%. Nếu được triển khai, phương án này có thể giúp vốn điều lệ ngân hàng tăng thêm tối đa 1.000 tỷ đồng.

Mức giá phát hành ESOP sẽ do Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ TPBank dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 32.901 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm nay, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước.

Ngân hàng kỳ vọng tổng tài sản hợp nhất mục tiêu đạt 600.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng đạt 15%, đưa tổng dư nợ lên mức 360.000 tỷ đồng. Tăng trưởng huy động dự kiến đạt 16%, với tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 391.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy TPBank ghi nhận hơn 4.668 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng đạt 9,62%.