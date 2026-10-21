Cổ đông PNJ thông qua tất cả tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường 2026, đồng hành cùng kế hoạch tái thiết khôi phục kinh doanh

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Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ - HOSE)

Đại hội đã thông qua tất cả tờ trình

Trong đó, nội dung quan trọng nhất được cổ đông thông qua là phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư, quyết định giá chào bán và thời điểm phát hành phù hợp với điều kiện thị trường. Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp PNJ bảo đảm thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng và đẩy nhanh tiến trình khôi phục kinh doanh.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến -6.271 tỷ.

Cùng với đó, cổ đông chấp thuận hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thông qua mức cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10%.

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung bày tỏ sự cảm ơn cổ đông đã chấp thuận, nhấn mạnh lợi ích cổ đông gắn với doanh nghiệp và khẳng định ban lãnh đạo sẽ sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu.

“Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng chấp thuận tất cả tờ trình hôm nay. Gần 40 năm qua, PNJ lớn lên nhờ sự đồng hành của cổ đông và khách hàng. Trong giai đoạn khó khăn nhất này, sự đồng thuận của quý vị là nguồn động viên rất lớn với toàn thể PNJ. Lợi ích của cổ đông luôn gắn liền với sức khỏe dài hạn của doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn lực được giao đúng mục tiêu, minh bạch và hiệu quả để bảo đảm trọn vẹn quyền lợi của các bên liên quan, sau đó từng bước đưa PNJ vào một quỹ đạo phát triển mới.”

Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung

Ba trụ cột của chiến lược khôi phục kinh doanh

Trình bày tại Đại hội, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết chiến lược khôi phục của PNJ bắt đầu từ những việc cụ thể, thông qua ba trụ cột.

Thứ nhất, tinh gọn vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. PNJ tập trung xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và tăng cường kiểm soát chi phí. Công ty dự kiến đóng cửa những điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các cửa hàng chiến lược, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền lợi bảo hành và hậu mãi của khách hàng.

Thứ hai, củng cố niềm tin bằng sự minh bạch và những hành động cụ thể. PNJ tăng cường kiểm chứng chất lượng sản phẩm thông qua các tổ chức kiểm định độc lập, cung cấp cơ sở khách quan để khách hàng an tâm khi lựa chọn và sử dụng sản phẩm, từng bước khôi phục niềm tin đối với thương hiệu.

Thứ ba, khôi phục tăng trưởng bằng việc tập trung vào năng lực kinh doanh cốt lõi. PNJ ưu tiên các dòng sản phẩm chủ lực, những phân khúc thị trường có tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi.

Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công

Ông Phan Quốc Công cũng nhấn mạnh: “Thử thách trước mắt của PNJ vẫn còn rất lớn và chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng. Vì vậy, ngay sau đại hội, PNJ quyết tâm tiếp tục tái thiết mạnh mẽ và nhanh gọn. Nguồn vốn mới cho chúng tôi thêm nguồn lực để đi tiếp, nhưng điều quyết định vẫn là mỗi khách hàng rời cửa hàng PNJ với sự hài lòng và muốn quay trở lại.”

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Trung Kiên, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 theo đơn từ nhiệm. Ông Kiên sẽ tập trung cho vai trò Giám đốc cao cấp - Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động PNJ.