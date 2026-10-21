Cổ đông PNJ thông qua loạt tờ trình tại đại hội bất thường, từ phát hành cổ phiếu đến điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

Sáng 21/10, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại TP HCM. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua toàn bộ tờ trình, trong đó có phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển.

Ngày 21/10, PNJ đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại TP HCM

Theo nội dung được thông qua, PNJ dự kiến phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư, quyết định giá chào bán và thời điểm phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường.

Doanh nghiệp cho biết, nguồn vốn huy động sẽ phục vụ các cam kết với khách hàng và kế hoạch khôi phục hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu, cổ đông PNJ cũng thông qua việc hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Mức cổ tức năm 2025 được thông qua là 10%.

Tại đại hội, cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 của PNJ với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.271 tỷ đồng.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã cảm ơn cổ đông đã chấp thuận, nhấn mạnh lợi ích cổ đông gắn với doanh nghiệp và khẳng định ban lãnh đạo sẽ sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu.

Theo lãnh đạo PNJ, việc điều chỉnh kế hoạch diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp triển khai các biện pháp tái cấu trúc và khôi phục hoạt động kinh doanh.

Ông Phan Công Quốc, Tổng Giám đốc PNJ cho biết, công ty đang tập trung vào ba nhóm giải pháp gồm tinh gọn vận hành, củng cố niềm tin khách hàng và khôi phục tăng trưởng doanh thu.

Ở nhóm giải pháp vận hành, PNJ dự kiến xử lý tồn kho kim cương, tái cấu trúc bộ máy và kiểm soát chi phí. Công ty cũng xem xét đóng cửa các điểm bán kém hiệu quả, tập trung nguồn lực vào những cửa hàng chiến lược.

Về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp định hướng tăng cường kiểm chứng thông qua các tổ chức kiểm định độc lập. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh sẽ ưu tiên các dòng sản phẩm chủ lực, phân khúc có tiềm năng và phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường.

Theo ông Phan Quốc Công, PNJ vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình tái thiết. Doanh nghiệp xác định nguồn vốn mới là một trong những điều kiện hỗ trợ quá trình này, bên cạnh yêu cầu cải thiện hiệu quả vận hành và chất lượng phục vụ khách hàng.

Cũng tại đại hội, cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Đào Trung Kiên khỏi vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 theo đơn từ nhiệm. Sau khi rời HĐQT, ông Kiên sẽ tập trung vào vai trò Giám đốc cao cấp phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động tại PNJ.