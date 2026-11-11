Cổ đông Nvidia kiện CEO Jensen Huang vì bê bối đời tư

CEO Jensen Huang của Nvidia - Ảnh: DPA

Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở San Jose, bang California, ngày thứ Hai (9/11) nhằm vào Nvidia và ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của hãng.

Nguyên đơn cho rằng cả hai đã đánh lừa nhà đầu tư khi phản hồi các thông tin báo chí về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang với một phụ nữ bị nghi làm việc cho tình báo Trung Quốc - mối quan hệ được cho là có thể đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Tờ New York Times cho biết người phụ nữ này là bà Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty Megaspeed International. Megaspeed đã mua hơn 4,8 tỷ USD con chip Nvidia trong hai năm qua.

Theo hãng tin AP, đơn kiện xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ việc, mà ông Huang đã thừa nhận và xin lỗi. Nguyên đơn nộp đơn chỉ 5 phút sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên ngày 9/11.

Nvidia đã mở cuộc điều tra độc lập về vụ việc, do các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị giám sát và giao cho một hãng luật bên ngoài thực hiện.

ĐƠN KIỆN CÁO BUỘC NVIDIA ĐƯA THÔNG TIN SAI LỆCH

Nguyên đơn là nhà đầu tư cá nhân Mark Kistenmacher. Ông yêu cầu bồi thường thiệt hại, song chưa nêu mức cụ thể, và đề nghị tòa xét xử có bồi thẩm đoàn.

Ông Kistenmacher cũng đề nghị cho phép khởi kiện tập thể, đại diện cho tất cả nhà đầu tư đã mua cổ phiếu Nvidia từ ngày 9/10/2025 đến ngày 8/11 năm nay. Mốc đầu là thời điểm tờ New York Times lần đầu đưa tin về việc ông Huang và bà Alice Huang gặp gỡ tại Đài Loan. Mốc cuối là ngày Nvidia thông báo đang điều tra thông tin ông Huang là “mục tiêu của một nỗ lực tình báo nước ngoài”.

Trước đó, theo AP, có thông tin cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore, vì nghi ngờ công ty này giúp lách các hạn chế xuất khẩu của Mỹ, vốn cấm bán chip Nvidia cho Trung Quốc. Khi đó, Nvidia cho biết bộ phận tuân thủ của hãng đã kiểm tra và xác định Megaspeed không có hành vi trái luật.

Tuy nhiên, theo đơn kiện, những tuyên bố trên gây hiểu lầm vì được đưa ra khi ông Huang đang có quan hệ với bà Alice Huang, người “bị nghi ngờ tìm cách giúp nhập khẩu trái phép sản phẩm của Nvidia vào Trung Quốc”.

Đơn kiện cáo buộc Nvidia và ông Huang không tiết lộ mối quan hệ này, đồng thời đưa ra các tuyên bố sai sự thật về quan hệ giữa Nvidia và Megaspeed. Theo nguyên đơn, những hành vi đó gây ra “rủi ro trọng yếu” đối với danh tiếng và triển vọng kinh doanh của hãng.

Nguyên đơn cho rằng nếu biết sự thật, nhà đầu tư đã không mua cổ phiếu Nvidia ở mức giá bị thổi phồng hoặc thậm chí không mua. Đơn kiện nêu rõ ông và các nhà đầu tư khác trong nhóm khởi kiện tập thể đã chịu tổn thất, thiệt hại đáng kể do hành vi sai trái, thiếu sót của bị đơn, cùng đà giảm mạnh của giá trị cổ phiếu công ty.

Cổ phiếu Nvidia, một trong những công ty vốn hóa lớn nhất thế giới, đã giảm 7,97 USD, tương đương 4,3%, trong phiên 9/11, làm bốc hơi khoảng 190 tỷ USD vốn hóa. Sang phiên thứ Ba (10/11), mã này tiếp tục lao dốc và đóng cửa giảm khoảng 5,5%.

CUỘC ĐIỀU TRA VÀ PHẢN ỨNG TỪ WASHINGTON, BẮC KINH

Hôm 8/11, Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập trước thông tin ông Huang là mục tiêu của một nỗ lực tình báo nước ngoài.

Đến ngày 10/11, các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị cho biết đã thuê hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, có trụ sở tại New York, tiến hành một cuộc điều tra “kỹ lưỡng và độc lập”.

Ông Joon H. Kim, luật sư của hãng luật này và là cựu quyền Biện lý Mỹ quận Nam New York, sẽ dẫn đầu cuộc điều tra.

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/11, Tổng thống Trump cho biết FBI đang “xem xét” vụ việc. Ông không cho rằng ông Huang cần lo lắng và nhận định “ông ấy sẽ ổn thôi”. Theo ông Trump, ông đã trao đổi với ông Huang trong cùng ngày.

“Ông ấy nói hoàn toàn không biết người đó là gián điệp”, ông Trump nói với phóng viên.

Vụ việc cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của Quốc hội Mỹ. Cũng trong ngày 9/11, hai nghị sĩ Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Mark Warner và Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries bày tỏ quan tâm đến việc điều tra sâu hơn.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh phủ nhận tiến hành chiến dịch tình báo nhằm vào ông Huang. “Cáo buộc gián điệp Trung Quốc là không có căn cứ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun nói.

Ông Huang là nhân vật đặc biệt của ngành công nghệ và là một trong những người giàu nhất thế giới nhờ nhu cầu lớn đối với con chip tiên tiến phục vụ điện toán đám mây và các trung tâm dữ liệu, nền tảng cho sự phát triển của AI. Ông đồng sáng lập Nvidia và đưa công ty này từ một nhà chế tạo chip chơi game trở thành nhà cung cấp hàng đầu công nghệ điện toán cho AI.

Con chip tiên tiến của Nvidia hiện là tâm điểm trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung, khi Washington hạn chế xuất khẩu để giới hạn khả năng tiếp cận công nghệ này của Bắc Kinh. Ông Huang từng vận động nới lỏng hạn chế bán hàng sang Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, các cuộc điều tra đang làm gia tăng sự chú ý đối với vai trò lãnh đạo của ông và nguy cơ thông tin mật của công ty bị lộ.