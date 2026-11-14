Cổ đông Nhà nước tính rót vốn vào MB ngay sau động thái thoái vốn khỏi Eximbank

Vừa qua, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-MB-HĐQT về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo nghị quyết, MB dự kiến phân phối 200 triệu cổ phiếu phổ thông cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 15.090 đồng/cổ phiếu.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, xây dựng và đầu tư vốn nhà nước, bao gồm Vietcombank, Viettel, SCIC, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Đông Bắc và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị được phân bổ số lượng cổ phiếu lớn nhất với 50 triệu đơn vị. Tại mức giá chào bán 15.090 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp này dự kiến chi 754,5 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần nói trên.

Theo sau là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) với 46 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến đầu tư là 694,14 tỷ đồng.

Theo sau là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) với 46 triệu cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến đầu tư là 694,14 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến mua 32 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 482,88 tỷ đồng, còn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được phân bổ 27 triệu cổ phiếu, tương ứng khoản đầu tư 407,43 tỷ đồng.

Hai nhà đầu tư còn lại là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và Tổng công ty Đông Bắc dự kiến mua lần lượt 25 triệu và 20 triệu cổ phiếu, với số tiền cần chi theo phương án chào bán tương ứng là 377,25 tỷ đồng và 301,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước đó trong đầu tháng 11/2026, HFIC đã đăng ký bán toàn bộ hơn 8 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 0,45% vốn của Eximbank với lý do việc chuyển nhượng cổ phiếu EIB sẽ giúp HFIC thu hồi vốn, tạo nguồn lực cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu chào bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu trên, ngân hàng sẽ thu về 3.018 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đối với nguồn vốn huy động được, MB dự kiến sử dụng 449,5 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh phục vụ hoạt động cho vay khách hàng. Phần lớn số tiền còn lại, tương đương khoảng 2.568,5 tỷ đồng, được dành để đầu tư tài sản nhằm nâng cao năng lực hoạt động, bao gồm hệ thống phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin.

Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Trong trường hợp không huy động đủ số tiền theo kế hoạch, ngân hàng sẽ ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng trước, sau đó mới phân bổ cho mảng đầu tư tài sản và công nghệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, riêng trong quý III, MBBank đạt thu nhập lãi thuần 17.836 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.678 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý đạt 21.091 tỷ đồng, tăng 35,2%. Chi phí hoạt động tăng 21,4%, lên 5.520 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 15.571 tỷ đồng, tăng 40,9%.

Sau khi trích lập 5.241 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 37,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế quý III của MBBank đạt 10.330 tỷ đồng, tăng 42,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.252 tỷ đồng, tăng 42,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 49.643 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 100.782 tỷ đồng, tăng 60%; chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự ở mức 51.139 tỷ đồng, tăng 97,4%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.192 tỷ đồng, tăng 16%. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 467 tỷ đồng, giảm 68,8%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 530 tỷ đồng, giảm 10%.

Đáng chú ý, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ đạt 11,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 767,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 3.088 tỷ đồng, giảm 17,5%. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 25,2 tỷ đồng, giảm 36,5%.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 58.956 tỷ đồng, tăng 22,4%. Chi phí hoạt động ở mức 15.494 tỷ đồng, tăng 15,2%. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 43.462 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ đạt 12.943 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ khoản chi phí này, lợi nhuận trước thuế của MBBank đạt 30.518 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 tháng là 6.118 tỷ đồng, tăng 31,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 24.400 tỷ đồng, tăng 32%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng đạt 23.784 tỷ đồng, tăng 32%.