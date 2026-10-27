Cổ đông ngoại liên tiếp giảm sở hữu giữa lúc KIDO tái cấu trúc mảng kem

Theo thông tin công bố, Liva Holdings Limited đã bán 1,9 triệu cổ phiếu KDC của CTCP Tập đoàn KIDO, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,16% xuống còn 4,47%. Sau giao dịch, tổ chức này không còn là cổ đông lớn tại KIDO.

Trước đó, trong tháng 8/2026, Star Pacifica cũng bán 250.000 cổ phiếu KDC, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,9487% và rời nhóm cổ đông lớn. Tổ chức này cho biết giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

KIDO đã thu hẹp vốn tại Nuti KD và chuyển giao các thương hiệu kem chủ lực Merino, Celano.

Việc hai tổ chức nước ngoài liên tiếp xuống dưới ngưỡng sở hữu 5% khiến cơ cấu cổ đông KIDO có thêm biến động đáng chú ý.

Động thái của nhóm quỹ ngoại diễn ra trong bối cảnh KIDO vừa có một thay đổi quan trọng. Đó là quá trình giảm sở hữu ở CTCP Thực phẩm Quốc tế Nuti KD, tiền thân là CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF).

Ngày 21/9/2026, KIDO công bố đã hoàn tất hai đợt chuyển nhượng cổ phần tại Nuti KD. Tính đến ngày 18/9, tập đoàn chỉ còn nắm giữ 14,7% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này, qua đó Nuti KD không còn là công ty liên kết của KIDO.

Cùng với việc giảm tỷ lệ sở hữu, KIDO tiến hành các thủ tục xác lập lại quyền sở hữu 34 nhãn hiệu cho Nuti KD, trong đó có các thương hiệu kem quen thuộc như Merino, Celano và Wel Yo. Động thái này gắn với việc hủy các hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ký ngày 30/6/2022, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình chuyển giao mảng kem.

Trước đó, KIDO đã chuyển nhượng 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood trong năm 2023, giảm tỷ lệ sở hữu từ 73% xuống 49%. Lộ trình tái cấu trúc tiếp tục được triển khai, đưa tỷ lệ sở hữu của KIDO tại Nuti KD xuống còn 14,7% trong tháng 9/2026.

Việc thu hẹp sở hữu đồng nghĩa KIDO không còn kiểm soát trực tiếp hoạt động kinh doanh kem thông qua tỷ lệ vốn như trước. Về kế toán, khi Nuti KD không còn là công ty liên kết, khoản lợi nhuận tương ứng với phần sở hữu của KIDO tại doanh nghiệp này cũng không còn được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu như trước đây. Tác động cụ thể đến báo cáo hợp nhất còn phụ thuộc vào thời điểm giao dịch hoàn tất và cách hạch toán các khoản thu nhập liên quan.

Báo cáo bán niên năm 2026 cho thấy KIDO đạt doanh thu thuần hơn 4.345 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế sau soát xét đạt gần 149 tỷ đồng, cao hơn mức 90,6 tỷ đồng trên báo cáo tự lập, chủ yếu nhờ ghi nhận bổ sung lợi nhuận từ các khoản đầu tư liên doanh, liên kết, trong đó có Nuti KD.

Với mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng trong năm 2026, kết quả nửa đầu năm tương ứng khoảng 36% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận. Khoảng cách này cho thấy áp lực hoàn thành kế hoạch vẫn đáng kể, nhất là khi cơ cấu đóng góp từ các khoản đầu tư đang thay đổi.

Ở chiều tích cực, việc thu hẹp vốn tại Nuti KD có thể giúp KIDO giải phóng nguồn lực để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh khác. Lãnh đạo tập đoàn từng đề cập khả năng thu về thêm 700–800 tỷ đồng từ quá trình thoái vốn trong năm 2026. Tuy nhiên, hiệu quả tái cấu trúc sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng nguồn tiền và khả năng tạo lợi nhuận bền vững từ các mảng kinh doanh còn lại.

Báo cáo tài chính quý III/2026 sẽ là dữ liệu quan trọng để đánh giá rõ hơn tác động của việc giảm sở hữu tại Nuti KD, đặc biệt là sự thay đổi trong doanh thu, lợi nhuận gộp và thu nhập từ các khoản đầu tư. Đây cũng là cơ sở để xác định liệu quá trình tái cấu trúc có giúp KIDO cải thiện hiệu quả hoạt động hay tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh hợp nhất trong ngắn hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu KDC đang duy trì xu hướng đi ngang tích lũy (sideway) biên độ hẹp trong vùng giá từ 50.400 đến 51.000 đồng/cp. Đây là trạng thái vận hành đặc trưng của KDC trong nhiều tháng qua với mức biến động tuần cực thấp (khoảng dưới 1%), đi kèm thanh khoản ở mức trung bình thấp.

Để đối ứng lại áp lực bán từ quỹ ngoại và hỗ trợ ổn định tâm lý thị trường, HĐQT KIDO đã kích hoạt kế hoạch chi khoảng 750 tỷ đồng để mua lại gần 14,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.