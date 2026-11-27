Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

BIDV phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu - tổng giá trị theo mệnh giá gần 14.000 tỷ đồng. Ảnh: BID.

Theo kế hoạch, BIDV phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu - tổng giá trị theo mệnh giá gần 14.000 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 của BIDV. Thời gian dự kiến phát hành vào quý IV.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số cổ phiếu lưu hành của BIDV tăng lên gần 9,18 tỷ cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ được nâng lên gần 91.800 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, BIDV đã phân phối thành công hơn 498 triệu cổ phiếu cho 67.641 cổ đông, nâng vốn điều lệ lên 77.782 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán: ABB) chốt thời điểm 4/12 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 50% và nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%. Theo đó, ABBank sẽ chào bán hơn 803 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và phát hành hơn 192 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với đợt nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%, ABBank dự kiến hoàn tất thủ tục báo cáo kết quả và đăng ký giao dịch bổ sung trong tháng 12. Với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, thời gian chuyển nhượng quyền mua dự kiến từ ngày 14/12 đến 12/1/2027, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/12 đến hết 15/1/2027.

Hai đợt phát hành này là cấu phần trọng tâm trong lộ trình tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, ABBank dự kiến tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP, đưa vốn điều lệ đạt tối đa 26.833 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027.

Chi tiết 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua cổ phiếu của MB.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã chứng khoán: MBB) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.090 đồng/cổ phiếu. Theo đó, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 2.000 tỷ đồng.

Theo danh sách, đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm 6 tổ chức, với tổng số 200 triệu cổ phiếu dự kiến phân phối. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) dự kiến mua 27 triệu cổ phiếu, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mua 32 triệu cổ phiếu, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn mua 50 triệu cổ phiếu, Tổng Công ty Đông Bắc mua 20 triệu cổ phiếu, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM mua 25 triệu cổ phiếu, Vietcombank mua 46 triệu cổ phiếu.

Sau đợt chào bán riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư có sự thay đổi. Trong đó, Viettel dự kiến nâng lượng nắm giữ lên hơn 1,5 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu giảm xuống 14,67% vốn. SCIC tăng lượng nắm giữ lên hơn 1,02 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng lên 9,95% vốn…

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã chứng khoán: NAB) công bố nghị quyết về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026. Theo đó, Nam A Bank dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với giá phát hành 13.200 đồng/cổ phiếu, Nam A Bank dự kiến thu về 1.320 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV.