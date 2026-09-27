Cổ đông lớn thoái vốn, cổ phiếu PET của Petrosetco vẫn tăng tốc sát giá trần

Chuỗi tăng giá bất ngờ khi cổ đông lớn bán thỏa thuận

Trong phiên giao dịch sáng ngày 25/9/2026, cổ phiếu PET của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) bất ngờ tăng kịch trần, chạm mức 48.150 đồng mỗi cổ phiếu. Dù không duy trì được sắc tím đến cuối ngày, mã chứng khoán này vẫn đóng cửa ở mức giá 48.000 đồng, tương ứng mức tăng 6,67% với khối lượng giao dịch sang tay hơn 1,75 triệu đơn vị.

Chuỗi diễn biến tích cực của cổ phiếu PET đã kéo dài trong bốn phiên liên tục, trong đó có hai phiên tăng trần. Giá cổ phiếu được đẩy từ vùng 38.000 đồng lên mức cao nhất trong vòng ba tháng qua. Nhịp giao dịch sôi động này giúp vốn hóa của Petrosetco cải thiện, tương đương mức tăng gần 24% chỉ sau bốn ngày giao dịch.

Đáng chú ý, đà tăng tốc của cổ phiếu PET diễn ra trong bối cảnh một cổ đông lớn thực hiện thoái bớt vốn. Công ty Quản lý quỹ VietinBank (VietinBank Capital) vừa bán ra 7,25 triệu cổ phiếu, làm giảm tỷ lệ sở hữu tại Petrosetco từ 19% xuống còn 14,31%. Dữ liệu giao dịch ngày 24/9/2026 cũng ghi nhận đúng 7,25 triệu cổ phiếu PET được giao dịch thỏa thuận. Tổng trị giá giao dịch đạt 340,75 tỷ đồng, tương ứng với mức giá bình quân 47.000 đồng mỗi cổ phiếu.

Trước khi tiến hành thoái vốn, VietinBank Capital đã liên tục mua gom hàng triệu cổ phiếu PET để nâng tỷ lệ nắm giữ lên mức 19% vốn điều lệ vào thời điểm cuối tháng 7. Cùng với những thay đổi trong cơ cấu cổ đông, Petrosetco cũng vừa hoàn tất đợt phát hành gần 48,02 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã thông qua phương án chào bán hơn 106,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng. Kế hoạch này dự kiến huy động khoảng 1.067 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Từ dịch vụ nội bộ vươn lên mảng phân phối tỷ đô

Tiền thân của Petrosetco là Công ty Dịch vụ và Du lịch Dầu khí, được thành lập năm 1996 với nhiệm vụ ban đầu là phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống và du lịch nội bộ ngành dầu khí. Doanh nghiệp chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào năm 2006 và đưa cổ phiếu lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM một năm sau đó. Qua gần ba thập kỷ phát triển, Petrosetco đã tái cấu trúc mạnh mẽ, mở rộng hoạt động sang phân phối điện thoại di động, thiết bị điện tử, sản phẩm hóa dầu, đồng thời duy trì cung cấp dịch vụ hậu cần, suất ăn công nghiệp và quản lý bất động sản.

Sự chuyển dịch chiến lược giúp mảng phân phối thiết bị công nghệ trở thành nguồn thu chủ lực. Năm 2025, hoạt động phân phối mang về 17.887 tỷ đồng, chiếm khoảng 82% tổng doanh thu toàn hệ thống. Trong đó, riêng nhóm hàng viễn thông và điện tử đóng góp 16.545 tỷ đồng. Từ năm 2020, Petrosetco đã chính thức trở thành nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm của Apple tại thị trường Việt Nam, mở ra động lực tăng trưởng mới.

Tháng 12/2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Petrosetco. Dù không còn là doanh nghiệp nhà nước, công ty vẫn giữ nguyên tên gọi gắn liền với lịch sử dầu khí và tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho lĩnh vực năng lượng.

Kết quả kinh doanh trong sáu tháng đầu năm 2026 của Petrosetco ghi nhận sự phục hồi tích cực. Doanh nghiệp đạt 13.080 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 196,5 tỷ đồng, tăng vọt gần 92%. Với kết quả này, Petrosetco đã hoàn thành khoảng 61,7% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho cả năm 2026.