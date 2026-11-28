Cổ đông lớn muốn bán ra 5,8 triệu cổ phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, cổ đông lớn nhất của CTCP Chứng khoán Thành Công (mã ck: TCI) vừa thông báo bán ra 5,8 triệu cổ phiếu.

Theo thông báo ngày 25/11, Sài Gòn 3 Capital đang nắm 62,5 triệu cổ phiếu TCI, tương ứng khoảng 54,06% vốn. Nếu bán hết lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này sẽ giảm xuống mức 49,04% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/12 đến ngày 30/12. Trong đó, phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.

Động thái của cổ đông lớn nhất xuất hiện khi cổ phiếu TCI vẫn giao dịch ảm đạm ở vùng dưới mệnh giá. Trước đó, vào giữa tháng 6 đến tháng 7, Sài Gòn 3 Capital từng đăng ký bán ra 21,6 triệu cổ phiếu TCI nhưng cuối cùng chỉ giao dịch 851.000 đơn vị do tình hình thị trường không thuận lợi.

Lãi 9 tháng giảm mạnh

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Chứng khoán Thành Công ghi nhận tổng doanh thu đạt 63,05 tỷ đồng, giảm 40,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế sau thuế đạt 5,47 tỷ đồng, giảm 89,8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 195,15 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 39,8 tỷ đồng, giảm 55,8% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Chứng khoán Thành Công đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 232,94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 14,33 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, kết thúc 9 tháng đầu năm, TCI lãi sau thuế đạt 39,8 tỷ đồng, Chứng khoán Thành Công đã hoàn thành 277% kế hoạch năm 2026.