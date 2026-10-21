Cổ đông Hồng Kông nắm 36% vốn tại GSM VN Holdings, công ty do ông Phạm Nhật Quân Anh làm Tổng giám đốc

Được biết, Smart & Green Trans Limited (SGT) có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) nắm hơn 36% vốn tại GSM VN Holding.

Thông tin trên được CTCP GSM VN Holding công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 20/10, GSM VN Holding tăng vốn điều lệ từ 43.313,2 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 10.578 tỷ đồng, tức 24%.

Vốn góp vẫn giữ nguyên ở mức gần 19.491 tỷ đồng nên tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài giảm từ 45% xuống 36,1%. Phần vốn còn lại thuộc về nguồn vốn tư nhân trong nước, chiếm hơn 63,8%, tương ứng hơn 34.401 tỷ đồng.

Có một chi tiết đáng chú ý là chỉ nắm hơn 36% vốn điều lệ nhưng Smart & Green Trans nắm giữ tới 80% số cổ phần phổ thông (hơn 2,42 tỷ cổ phiếu). Có nghĩa doanh nghiệp này có thể nắm quyền biểu quyết chi phối khi mà số cổ phần ưu đãi thường không có quyền biểu quyết.

Theo cập nhật mới nhất ngày 20/10, vốn điều lệ của CTCP GSM VN Holding đã tăng lên gần 53.892 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài góp 19.491 tỷ đồng, tương đương 36%. Tuy nhiên, tỷ lệ góp vốn chưa phản ánh đầy đủ quyền biểu quyết và khả năng chi phối hoạt động doanh nghiệp.

Với cơ cấu cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, quyền biểu quyết tại GSM VN Holding còn phụ thuộc vào loại cổ phần mà từng nhóm cổ đông nắm giữ và các quyền tương ứng theo quy định.

Sau đợt điều chỉnh, vốn góp của nhà đầu tư trong nước giảm còn 34.401 tỷ đồng, tương ứng 64%.

Tổng số cổ phần của doanh nghiệp hiện khoảng 5,4 tỷ đơn vị, mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phần. Trong đó, cổ phần phổ thông chiếm khoảng 2,4 tỷ đơn vị, tương đương 45%; gần 3 tỷ cổ phần còn lại là các loại cổ phần ưu đãi.

Cơ cấu này khiến tỷ lệ sở hữu vốn chưa phản ánh đầy đủ tương quan quyền biểu quyết giữa các cổ đông. Theo quy định chung, cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, trong khi quyền của cổ phần ưu đãi phụ thuộc vào từng loại cổ phần và điều lệ doanh nghiệp.

Đầu tháng 10/2026, GSM VN Holding công bố Smart & Green Trans Limited, doanh nghiệp thành lập tại Hong Kong, nắm giữ 45% vốn điều lệ. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này là ông Nguyễn Quốc Tuấn, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của GSM VN Holding. Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai ông Phạm Nhật Vượng, đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Sự hiện diện của cổ đông nước ngoài diễn ra trong bối cảnh Vingroup có kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại GSM VN Holding và Smart & Green Trans Limited.

Theo nghị quyết ngày 8/6, HĐQT Vingroup thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng gần 30% vốn GSM VN Holding dưới hình thức cổ phần ưu đãi, đồng thời nhận chuyển nhượng 30% vốn tại doanh nghiệp Hong Kong. Mục tiêu là nâng tỷ lệ lợi ích của tập đoàn trong nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải lên 35%. Các giao dịch dự kiến thực hiện trong tối đa 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng Giám đốc GSM (thứ nhất từ phải sang).

GSM VN Holding được thành lập ngày 9/3/2026, với vốn điều lệ ban đầu khoảng 43.413 tỷ đồng. Năm cổ đông sáng lập gồm Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Minh Hoàng, Phạm Nhật Quân Anh.

Tại thời điểm thành lập, cổ phần phổ thông chiếm khoảng 35% tổng số cổ phần, tương đương 1,51 tỷ đơn vị; phần còn lại là cổ phần ưu đãi. Sau đợt tăng vốn, lượng cổ phần phổ thông tăng lên 2,4 tỷ đơn vị, nhiều hơn khoảng 900 triệu so với ban đầu.

Nếu giả định toàn bộ phần cổ phần phổ thông tăng thêm thuộc về nhà đầu tư nước ngoài, số lượng này vẫn thấp hơn mức 1,51 tỷ cổ phần phổ thông được ghi nhận tại thời điểm thành lập. Tuy nhiên, chưa đủ dữ liệu để xác định chính xác nhóm cổ đông nào đang nắm quyền biểu quyết hiện tại, bởi cần đối chiếu danh sách cổ đông sau thay đổi vốn và loại cổ phần mà từng bên sở hữu.

Do đó, dù nhà đầu tư nước ngoài đang góp 36% vốn điều lệ, chưa thể kết luận nhóm này nắm quyền chi phối GSM VN Holding chỉ dựa trên tỷ lệ góp vốn.

Theo báo cáo cập nhật sau Hội nghị Nhà đầu tư 2026 của Vingroup do Chứng khoán VNDirect công bố ngày 8/10, Green SM (GSM) hiện chưa niêm yết, song ban lãnh đạo doanh nghiệp đã xác nhận kế hoạch thực hiện IPO tại Hồng Kông. Tuy nhiên, thời điểm, quy mô phát hành cũng như mức định giá dự kiến chưa được công bố.

GSM bắt đầu hoạt động từ năm 2023. Đến nay, doanh nghiệp có khoảng 288.000 xe điện đang hoạt động và hiện diện tại 9 quốc gia. Từ năm 2024, nền tảng này đứng đầu thị trường dịch vụ di chuyển tại Việt Nam, với thị phần ước tính khoảng 55%.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng hoạt động lên 11 quốc gia vào cuối năm 2026.