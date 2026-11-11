Cổ đông Dược Hậu Giang sắp nhận cổ tức 6.000 đồng/cp

Hội đồng quản trị CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 784 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 25/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 24/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/4/2027.

Hiện hai cổ đông lớn của Dược Hậu Giang là CTCP Chế tạo Thuốc Taisho và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), lần lượt nắm giữ 51,01% và 43,31% vốn điều lệ. Với tỷ lệ tạm ứng trên, Taisho dự kiến nhận khoảng 400 tỷ đồng, trong khi SCIC nhận khoảng 340 tỷ đồng.

Năm 2026, công ty dự kiến chia cổ tức với tổng tỷ lệ 70% (7.000 đồng/cp). Như vậy, sau đợt tạm ứng, Dược Hậu Giang còn ít nhất 1 lần chi trả nữa để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2025 và 2024, công ty đều chia cổ tức với tỷ lệ 100%, còn năm 2023 là 75%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.023 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98 tỷ đồng, giảm 53%. Đây là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của công ty kể từ quý I/2011.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do doanh thu thuần đi xuống, kéo theo lợi nhuận gộp giảm. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí hoạt động và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, trong đó có tác động từ khoản thuế bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang đạt hơn 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 839 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 713 tỷ đồng, gần như đi ngang.

Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện gần 65% mục tiêu doanh thu và hơn 83% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHG chốt phiên giao dịch ngày 10/11 ở mức 84.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 11.061 tỷ đồng.