Cổ đông của Vinaseed (NSC) sắp nhận được hơn 35 tỷ đồng tiền trả cổ tức đợt 2/2025

Dự kiến chi hơn 35 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed, mã ck: NSC) vừa thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Với hơn 17,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinaseed dự kiến chi hơn 35 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Dự kiến, cổ đông của NSC sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 18/12.

CTCP Pan Farm, công ty con của CTCP Tập đoàn PAN (mã ck: PAN), hiện là công ty mẹ và cổ đông lớn duy nhất tại Vinaseed. Pan Farm đang sở hữu hơn 14 triệu cổ phiếu NSC, tương ứng hơn 80% vốn điều lệ. Nếu đợt chi trả hoàn tất, Pan Farm dự kiến nhận về hơn 28 tỷ đồng cổ tức.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Vinaseed đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 40%. Trước đó, trong tháng 9/2026, doanh nghiệp đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 20%. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chi trả thứ hai, Vinaseed sẽ hoàn thành kế hoạch cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 40%. Tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi cho cả hai đợt cổ tức khoảng hơn 70 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III giảm 45%

Động thái chi trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Vinaseed đang có xu hướng giảm. Trong quý III/2026, Vinaseed ghi nhận doanh thu đạt 483,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 2% lên gần 405 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp, khiến lợi nhuận gộp giảm 16% xuống còn 78,5 tỷ đồng.

Các khoản chi phí trong kỳ được doanh nghiệp tiết giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm tới 95%, từ 2,2 tỷ đồng xuống còn hơn 103 triệu đồng. Kết quả, Vinaseed ghi nhận lợi nhuận sau thuế 14,5 tỷ đồng trong quý III, giảm 45% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Vinaseed đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 12%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 97,4 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua, Vinaseed mới thực hiện khoảng 47% mục tiêu doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, tương ứng 315 tỷ đồng.