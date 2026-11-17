SAB dự kiến chi gần 3.848 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã ck: SAB) vừa thông báo ngày 29/12 tới là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức năm 2026.

Theo nghị quyết, SAB sẽ tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu SAB sẽ nhận được 3.000 đồng cổ tức. Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 3.848 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 2/2/2027.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, tại ngày 30/6/2026, Công ty TNHH Vietnam Beverage đang sở hữu gần 687,29 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng 53,59% vốn điều lệ. Nếu duy trì tỷ lệ sở hữu đến ngày đăng ký cuối cùng, Vietnam Beverage dự kiến nhận gần 2.062 tỷ đồng cổ tức từ đợt tạm ứng này. Vietnam Beverage là công ty thuộc ThaiBev và hiện là cổ đông lớn nhất của Sabeco.

Cổ đông lớn thứ hai là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đang nắm giữ hơn 461,75 triệu cổ phiếu SAB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 36%. Với tỷ lệ này, SCIC dự kiến thu về hơn 1.385 tỷ đồng cổ tức.

Lãi 9 tháng tăng gần 9%

Việc Sabeco tiếp tục duy trì mức cổ tức tiền mặt cao diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 6.684 tỷ đồng trong quý III, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 2.547 tỷ đồng, tăng 6,7%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 292,3 tỷ đồng, tăng 16,2%. Trong khi đó, lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 52 tỷ đồng, giảm 15,1%. Thu nhập khác giảm mạnh, từ 139 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 23,7 tỷ đồng.

Ở phía chi phí, chi phí tài chính ghi nhận hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức âm hơn 78,1 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 9,8%, lên hơn 1.077 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 248,2 tỷ đồng, tăng 6,4%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Sabeco đạt 1.271,8 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sabeco đạt hơn 20.029 tỷ đồng, tăng 5,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.760 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu thuần 28.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.937 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 69,2% kế hoạch doanh thu và 76,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.