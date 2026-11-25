Cổ phiếu MSR tăng kịch trần sau 6 phiên giảm điểm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, 25/11, hơn 3,2 triệu cổ phiếu MSR được sang tay, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 174 tỷ đồng.

Tại MSR, cổ đông tổ chức lớn nhất hiện là Công ty TNHH Tầm nhìn Masan với tỷ lệ nắm giữ lên tới 87,46%, tương đương hơn 944 triệu cổ phiếu. Trên tổng khối lượng hơn 1.099 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu có thể giao dịch tự do ngoài thị trường của Masan High-Tech Materials tương đối cô đặc.

Ảnh minh hoạ

Như vậy, sau 6 phiên giảm điểm liên tiếp, MSR đã lấy lại đà tăng bất chấp thị trường giao dịch kém tích cực. Dòng tiền toàn thị trường phiên 25/11 khá yếu khi thanh khoản chỉ đạt hơn 13.000 tỷ đồng trên cả ba sàn. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 kém hấp dẫn dòng tiền; áp lực bán gia tăng trong khi lực cầu bắt đáy yếu khiến VN-Index mất gần 10 điểm và hàng loạt mã trụ giảm giá như VIC mất 0,22%, VHM mất 0,65%, VCB mất 0,6%, FPT và HPG cùng giảm 1,7%...

Tính chung trong tuần qua, cổ phiếu MSR đã tăng 0,54% trong khi VN-Index mất hơn 26 điểm, tương đương giảm 1,57%.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu MSR cũng đã tăng 137%, trở thành một trong những cổ phiếu có sức tăng mạnh nhất trên thị trường. Trong ba tháng giao dịch gần đây, MSR cũng tăng tới 33%. Điều này cho thấy, cổ đông của MSR có thể mang tiền về trong bối cảnh thị trường vốn nhiều biến động.

Bức tranh tài chính quý 3/2026 của Masan High-Tech Materials ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội khi doanh thu thuần chạm ngưỡng 14.557 tỷ đồng, gấp 7,1 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 29% so với quý 2, đạt 2.148 tỷ đồng, bỏ xa mức 5 tỷ đồng ghi nhận ở cùng kỳ năm trước.

Chín tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 25.687 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đảo ngược hoàn toàn khoản lỗ 211 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Cả hai chỉ tiêu doanh thu lẫn EBITDA 9 tháng đều đã vượt mức cao nhất đặt ra cho cả năm.

Ba cú hích chính tạo nên kết quả này gồm mặt bằng giá vonfram neo cao do nguồn cung siết chặt, sản lượng mở rộng và khâu vận hành được tinh gọn. Riêng giá APT bình quân quý 3 đạt 3.129 USD/mtu, dù lùi khoảng 4% so với quý 2 nhưng vẫn cao gấp gần 6 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản lượng vonfram tính theo hàm lượng thực tế trong sản phẩm đạt 1.786 tấn, tăng 55%, nhờ tinh quặng thu mua từ nguồn ngoài tăng 78%, đồng thời chi phí bán hàng và quản lý giảm 35%.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Chứng khoán Vietcap ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Masan High-Tech Materials đạt 86.381 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,3 tỷ USD.

Đơn vị này ước tính, giá vonfram tại các thị trường ngoài Trung Quốc neo cao là động lực chính cho sự tăng trưởng MSR. Dự báo cho cả năm 2026, Vietcap cho rằng doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 42.341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 8.000 tỷ đồng, vượt xa mức 11 tỷ đồng của năm 2025.

Sang năm 2027, doanh thu được dự báo tăng khoảng 16% lên hơn 49.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 11.824 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2026. Các ước tính này được cho còn phụ thuộc lớn vào biến động giá vonfram, sản lượng bán ra và hiệu quả vận hành thực tế.