Cổ đông của CNG (CNG) sắp nhận 35 tỷ đồng tiền trả cổ tức

CTCP CNG Việt Nam (mã ck: CNG) vừa thông báo ngày 19/10 tới là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10.

Theo quyết nghị công bố, CNG dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Với CNG hiện có hơn 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, qua đó, doanh nghiệp dự kiến cần chi 35 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Cổ đông dự kiến nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 10/11/2026.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Khí Việt Nam (mã ck: GAS) là cổ đông lớn duy nhất của CNG khi sở hữu gần 19,7 triệu cp, tương đương tỷ lệ 56%. Nếu đợt trả cổ tức thành công, GAS sẽ 'bỏ túi' đem về gần 20 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2026, CNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.018 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần một nửa về mức 704,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính, chi phí doanh nghiệp và quản lý khách hàng đều đi lên.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế hơn 48 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Theo giải trình của CNG, lãi sau thuế bán niên tăng 25% chủ yếu do sản lượng CNG, LNG, LPG tăng 35%, tương đương 52 triệu sm3, dẫn đến lợi nhuận gộp hơn 85,5 tỷ đồng, tăng 54%.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu CNG đang giao dịch quanh vùng giá 20.800 đồng/cổ phiếu, giảm 17% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 19.000 cổ phiếu/ngày.