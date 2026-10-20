Cổ đông có doanh nghiệp riêng thì doanh nghiệp mới có được miễn thuế TNDN không?

Hỏi:

Thành lập doanh nghiệp mới, điều kiện hưởng chính sách miễn thuế TNDN theo nghị định 20/2026/NĐ-CP. Tôi lần đầu thành lập doanh nghiệp mới đăng ký lĩnh vực kinh doanh Thương mại dịch vụ, tôi có người bạn muốn góp vốn 5 triệu với vai trò cổ đông. Tôi góp vốn 495 triệu và đứng tên đại diện cho doanh nghiệp. Người bạn góp vốn 5 triệu đã có doanh nghiệp riêng và tự đứng tên Pháp nhân. Vậy doanh nghiệp mới có được hưởng chính sách miễn thuế TNDN theo nghị định 20/2026/NĐ-CP không, khi có cổ đông là pháp nhân công ty khác?

Trả lời:

Thuế cơ sở 2 tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn nội dung trên như sau:

Tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/01/2026 quy định về miễn, giảm thuế TNDN như sau:

“3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu:

a) Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại;

b) Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:

b1) Doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

b2) Doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lậpdoanh nghiệp mới;

b3) Thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số67/2025/QH15.

Căn cứ quy định trên và thông tin do người nộp thuế cung cấp, trường hợp doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất không tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới thuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm theo quy định tại tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 7 Nghịđịnh số 20/2026/NĐ-CP.