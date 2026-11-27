Ảnh minh họa: BIDV.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) ngày 27/11 thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

BIDV dự kiến phát hành gần 1,4 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 13.973 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:17,9636, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 17,9636 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 9/12/2026.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ) năm 2023. Thời gian phân bổ cổ phiếu mới dự kiến trong quý 4/2026.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của BIDV ước tính tăng từ khoảng 7,78 tỷ đơn vị lên 9,17 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 77.782 tỷ đồng lên mức 91.755 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, BIDV đạt thu nhập lãi thuần 17.056 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Thu nhập ngoài lãi đạt 6.150 tỷ đồng, tăng 2,8% YoY. Tổng thu nhập hoạt động đạt 23.206 tỷ đồng, tăng 9,7% YoY, trong khi chi phí hoạt động tăng 8,3% YoY, lên 7.987 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 25% YoY, còn 4.640 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của BIDV đạt 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.331 tỷ đồng, tăng 39,9% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8% YoY.

Thu nhập phí thuần trong 9 tháng đạt 5.442 tỷ đồng, tăng 5,5% YoY; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 7,2% YoY.

Hoạt động thu hồi nợ đã xử lý mang về khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng 14,1% YoY, qua đó hỗ trợ thu nhập khác tăng 16,8% YoY.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID đang trong xu hướng giảm kéo dài qua nhiều tháng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, mã này dừng ở mức 29.350 đồng/cổ phiếu, tăng 0,86% so với tham chiếu. Tuy nhiên, thị giá hiện vẫn thấp hơn 42,5% so với vùng đỉnh gần 51.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 2/2026. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của BIDV đạt khoảng 227.124 tỷ đồng.