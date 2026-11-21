Cổ đông ABBank đón “combo” quyền mua 50% và cổ phiếu thưởng 12%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) với tỷ lệ 50%. Đồng thời, cơ quan này xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 12%.

Theo Giấy chứng nhận số 690/GCN-UBCK ngày 19/11/2026, ABBank sẽ chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 50 cổ phiếu mới. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá khoảng 8.034 tỷ đồng, dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng.

Cùng ngày, UBCKNN có văn bản số 11478/UBCK-QLCB xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBank, tỷ lệ 12%. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu.

ABBank dự kiến triển khai hai phương án với cùng ngày chốt danh sách cổ đông. Như vậy, trong năm 2026, cổ đông ngân hàng đã nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% vào tháng 7 và dự kiến tiếp tục nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 12%, nâng tổng tỷ lệ cổ phiếu được phân phối lên 27%. Bên cạnh đó, cổ đông có quyền mua thêm cổ phiếu với tỷ lệ 50%.

Hai phương án phát hành trên là cấu phần trọng tâm trong kế hoạch tăng thêm tối đa hơn 10.765 tỷ đồng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026. Sau khi hoàn tất, ABBank dự kiến tiếp tục phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), hướng tới nâng vốn điều lệ lên tối đa 26.833 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ngân hàng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Theo báo cáo tài chính quý III/2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 4.301 tỷ đồng, tương đương gần 96% kế hoạch năm. Tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ABBank vượt 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,80%, trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Đáng chú ý, ngày 6/10/2026, Moody’s Ratings nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của ABBank từ B2 lên B1; đồng thời nâng Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) từ b3 lên b2 và duy trì triển vọng Tích cực.

Việc tăng vốn được kỳ vọng giúp ABBank củng cố năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực cho hoạt động tín dụng và tạo dư địa mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian tới.