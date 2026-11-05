Cô đơn làm gia tăng nguy cơ tái phát ung thư vú

Các chuyên gia y tế Israel nhấn mạnh việc duy trì kết nối xã hội, hỗ trợ tâm lý và phục hồi chức năng cần được coi là những yếu tố quan trọng trong chăm sóc người bệnh, bên cạnh các phương pháp điều trị y khoa.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Tiến sĩ Ora Rosengarten - chuyên gia ung thư lâm sàng tại Trung tâm Y tế Shaare Zedek ở Jerusalem - cho biết nhiều phụ nữ sau khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư vú có xu hướng giấu bệnh vì lo ngại bị thương hại, bị đối xử khác biệt hoặc không muốn khiến người thân lo lắng. Tuy nhiên, việc tự cô lập có thể khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn hơn trong sinh hoạt, tuân thủ điều trị và ứng phó những áp lực tâm lý kéo dài.

Đáng chú ý, một nghiên cứu đối với hơn 9.000 phụ nữ mắc ung thư vú cho thấy những người có mạng lưới quan hệ xã hội hạn chế có nguy cơ tái phát bệnh cao hơn khoảng 43% so với nhóm có kết nối xã hội tốt hơn, ngay cả sau khi đã điều chỉnh các yếu tố liên quan. Nhóm ít nhận được hỗ trợ xã hội cũng có xu hướng ít vận động thể chất và ít tiếp cận một số phương pháp điều trị hơn.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý kết quả này mới cho thấy mối liên hệ về mặt thống kê, chưa chứng minh sự cô lập xã hội trực tiếp gây ra ung thư tái phát. Việc người bệnh lựa chọn giữ kín tình trạng sức khỏe cũng không đồng nghĩa với nguy cơ diễn tiến bệnh nhanh hơn, miễn là họ vẫn nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Theo Tiến sĩ Rosengarten, người bệnh nên duy trì liên hệ với gia đình, bạn bè, tham gia các nhóm hỗ trợ hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội khi cần thiết. Việc trao đổi cởi mở với bác sĩ về những khó khăn trong quá trình điều trị, như mệt mỏi, đau đớn, mất ngủ hoặc thay đổi tâm trạng, cũng có thể giúp cải thiện chất lượng sống và hỗ trợ người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất phù hợp sau điều trị ung thư vú có thể cải thiện thể lực, tâm trạng, khả năng vận động và chất lượng sống. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc tập luyện thường xuyên với tỷ lệ tử vong thấp hơn, dù hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định vận động trực tiếp giúp ngăn ngừa ung thư tái phát.

Các chuyên gia cho biết nguy cơ tái phát ung thư vú có thể kéo dài nhiều năm sau điều trị, tùy thuộc vào loại khối u, giai đoạn bệnh và phương pháp điều trị. Những tiến bộ trong y học đang giúp cải thiện đáng kể triển vọng sống của bệnh nhân, song khả năng tiếp cận các liệu pháp mới vẫn còn khác biệt, kể cả trong hệ thống y tế Israel.

Tiến sĩ Rosengarten nhấn mạnh chăm sóc bệnh nhân ung thư vú cần vượt ra ngoài phạm vi điều trị khối u, kết hợp hỗ trợ tâm lý, phục hồi chức năng và duy trì các mối quan hệ xã hội. Đây là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống và không phải đơn độc đối mặt với những khó khăn trong cũng như sau quá trình điều trị.