Hoạt động tiếp tục thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần lan tỏa ý nghĩa của công tác tri ân người có công trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Ngọc Vân. Ảnh: Hồng Đạt

Liệt sĩ Lê Ngọc Vân sinh ngày 27-8-1951, quê ở thôn La Thượng, xã Tản Hồng (nay là thôn Tản Hồng, xã Cổ Đô). Năm 1968, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 16, chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong quá trình chiến đấu, đồng chí trưởng thành từ người chiến sĩ lên Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 16 và được kết nạp Đảng năm 1971.

Ngày 24-4-1975, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đồng chí bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 81%. Trở về quê hương, dù mang trên mình nhiều thương tích chiến tranh, đồng chí vẫn tiếp tục công tác trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội tại xã Tản Hồng từ năm 1978 đến năm 2016.

Ghi nhận những cống hiến trong chiến đấu và công tác, ngày 21-6-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 760 công nhận đồng chí Lê Ngọc Vân là liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Sau nhiều năm an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Tản Hồng, theo nguyện vọng của gia đình và được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, hài cốt liệt sĩ Lê Ngọc Vân được đón về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tản Hồng. Tại buổi lễ, các đại biểu, gia đình, đồng đội và nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lê Ngọc Vân diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Hồng Đạt

Việc đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà cũng là một trong những hoạt động thiết thực trong hành trình tri ân người có công của xã Cổ Đô. Cùng với các hoạt động đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ, xã Cổ Đô đang triển khai những phần việc cụ thể trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại 4 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gồm 2 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Sơn và 2 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Thắng. Các mẫu được bàn giao phục vụ giám định, đối khớp ADN; thông tin về các phần mộ cũng được số hóa, góp phần hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Từ việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương đến lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin các phần mộ, những việc làm cụ thể của xã Cổ Đô đang góp phần nối dài hành trình tri ân. Mỗi phần mộ được xác minh, mỗi hài cốt được trở về với quê nhà không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.