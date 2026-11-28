Cổ Đô tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị
Diện mạo đô thị không chỉ được tạo nên từ những công trình hạ tầng mà còn bởi các điểm nhấn cảnh quan, không gian công cộng và ý thức của người dân. Tại xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, nhiều hạng mục chỉnh trang, trang trí khu vực trung tâm đang được triển khai, góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh hơn. Cùng với đầu tư hạ tầng, việc nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan trong cộng đồng sẽ giúp những đổi thay này được duy trì bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-do-tao-diem-nhan-canh-quan-do-thi-24626112818212636.htm