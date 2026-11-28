Dự án nhà ở xã hội tại phường Dương Nội, Hà Nội là một trong những công trình Bộ Công an phối hợp với thành phố triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ. Việc bốc thăm công khai giúp những người đủ điều kiện mua, thuê mua xác định căn hộ trước khi ký hợp đồng.