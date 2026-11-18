Từ những điểm check-in “chuẩn trend”, sự ra mắt của thị trấn Giáng sinh Dream Town, những trải nghiệm văn hóa đậm chất Việt cho đến chính sách ưu đãi “trong mơ”, Sun World Ba Na Hills đang trở thành tọa độ giải trí “sốt xình xịch” của giới trẻ dịp cuối năm này.