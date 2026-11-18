Cổ Đô, sắc màu di sản trong kỷ nguyên số | Phóng sự tài liệu | 18/11/2026
Cổ Đô hôm nay không chỉ là câu chuyện của những hoài niệm lịch sử. Đằng sau những nếp nhà bình yên là một nhịp sống văn hóa sục sôi, nơi tri thức mỹ thuật hàn lâm hòa cùng chất dân gian xứ Đoài, tạo nên một bản sắc rất riêng. Một vùng đất biết trân trọng di sản của cha ông, đồng thời tự tin mở ra những lối đi mới cho tương lai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-do-sac-mau-di-san-trong-ky-nguyen-so-phong-su-tai-lieu-18-11-2026-24626111812594649.htm