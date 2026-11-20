Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ mở cửa miễn phí trong 2 ngày 23, 24.11 nhân ngày Văn hoá Việt Nam

Đại diện Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư cho biết: Chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24.11), trong 2 ngày 23, 24.11 Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ mở cửa miễn phí cho toàn bộ nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm tại di tích.

Cũng nhân dịp này, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư có nhiều chương trình, hoạt động vô cùng đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho nhân dân, và du khách những trải nghiệm khó quên.

Cụ thể, sáng ngày 21.11 tại đây sẽ diễn ra Triển lãm Ảnh Di sản văn hoá Việt Nam. Ngày 22.11 diễn ra sự kiện Tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hoá Việt Nam do Cục Di sản văn hoá chủ trì, phối hợp với Sở VHTT tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan.