Khi nguồn điện quyết định năng suất vườn rau, hoa

Giữa những nhà kính xanh mướt ở Lâm Đồng, mỗi ngày hệ thống tưới tự động có thể hoạt động tới 12 lần. Chỉ cần mất điện giữa lúc nắng gắt, bỏ lỡ 1-2 lần tưới, cây trồng có nguy cơ rụng hoa, rụng quả, thậm chí chết. Với những trang trại nông nghiệp công nghệ cao, nguồn điện ổn định vì thế không chỉ phục vụ sản xuất mà còn quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Minh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Mai Khôi Farm.

Tại Mai Khôi Farm, công nhân tất bật phân loại những trái ớt chuông, ớt ngọt vừa thu hoạch. Cách đó không xa, trong những nhà kính trồng hoa đồng tiền, từng bó hoa được thu hái, sắp xếp theo màu sắc, chuẩn bị chuyển đến các cửa hàng, siêu thị theo hợp đồng đã ký.

Phía sau nhịp sản xuất ấy là hệ thống nhà kính rộng khoảng 10ha, được trang bị công nghệ tưới nhỏ giọt, cảm biến vi khí hậu và các thiết bị điều khiển qua điện thoại thông minh. Tất cả đều cần điện để vận hành.

Ông Nguyễn Văn Minh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Mai Khôi Farm cho biết, sau 12 năm gắn bó với nông nghiệp công nghệ cao, ông nhận thấy điện là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sản xuất.

"Mỗi ngày vườn rau phải tưới tới 12 lần. Nếu mất điện vào thời điểm nắng gắt, chỉ cần bỏ lỡ 1-2 lần tưới, cây có thể bị rụng hoa, rụng quả, giảm năng suất, thậm chí chết cây", ông Tú chia sẻ.

Hiện trang trại có 8,5ha trồng ớt chuông, ớt mini ngọt và 1,5ha trồng hoa đồng tiền. Toàn bộ diện tích đều ứng dụng hệ thống tưới tự động, cho phép kiểm soát quá trình chăm sóc cây trồng thông qua các thiết bị thông minh.

Theo ông Tú, năm 2018, trang trại vẫn trồng ớt trực tiếp trên đất theo phương pháp truyền thống. Tuy nhiên, để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, ông từng bước chuyển sang trồng trên giá thể, kết hợp tưới nhỏ giọt tự động và sử dụng các loài thiên địch để hạn chế thuốc bảo vệ thực vật.

Sự thay đổi này mang lại hiệu quả rõ rệt. Năng suất ớt tăng khoảng 20-30% so với phương pháp trồng trên đất. Mỗi năm, trang trại cung ứng khoảng 1.000-1.200 tấn ớt các loại, chưa kể sản lượng hoa đồng tiền.

Đặc biệt, việc kiểm soát tốt quy trình canh tác giúp sản phẩm đạt các chứng nhận như GlobalGAP, đáp ứng yêu cầu chất lượng của những hệ thống siêu thị lớn.

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, ớt trồng tại trang trại có năng suất cao hơn khoảng 20-30% so với phương pháp canh tác truyền thống trên đất, đồng thời đạt chất lượng tốt hơn, mang lại giá bán cao hơn.

Với hoa đồng tiền, hiệu quả cũng thể hiện rõ khi năng suất tăng khoảng 1,5 lần sau khi chuyển sang trồng trên giá thể kết hợp tưới tự động, trong khi chi phí sản xuất chỉ tăng khoảng 20%.

Dù vậy, ông Tú cho rằng, đầu tư công nghệ cao không đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất. Ngược lại, doanh nghiệp phải bỏ vốn lớn cho nhà kính, hệ thống tưới, giá thể, phân bón và các giải pháp kiểm soát sâu bệnh.

Đổi lại, chất lượng nông sản được nâng lên, tạo lợi thế khi tiếp cận những kênh phân phối có yêu cầu khắt khe.

Theo ông, nếu bán tại chợ truyền thống, giá ớt trồng trên đất và trên giá thể có thể tương đương nhau. Nhưng khi đưa vào siêu thị, sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghệ cao có lợi thế về chất lượng và giá bán.

Câu chuyện tại Mai Khôi Farm cho thấy, để nâng giá trị nông sản, người nông dân không chỉ cần vốn, kỹ thuật và thị trường. Nguồn điện ổn định cũng là điều kiện quan trọng để những khoản đầu tư công nghệ phát huy hiệu quả.

Từ máy nổ chạy dầu đến những hecta nông nghiệp doanh thu hàng tỷ đồng

Không chỉ tại Mai Khôi Farm, sự phát triển của hạ tầng điện đang góp phần thay đổi phương thức sản xuất tại nhiều vùng trồng rau, hoa ở Lâm Đồng.

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang cho biết, trước đây nông dân địa phương chủ yếu sử dụng máy nổ chạy dầu diesel để bơm nước tưới cây. Chi phí vận hành cao, gấp 5-7 lần so với sử dụng điện, khiến việc mở rộng sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Khi điện được đưa đến các vùng canh tác, người dân có điều kiện thay thế máy nổ bằng máy bơm điện, từng bước đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, điều khiển phân bón và quản lý vườn qua điện thoại.

Khi điện được đưa đến các vùng canh tác, người dân có điều kiện chuyển đổi mô hình sang trang trại nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn.

"Trước đây, nông dân chủ yếu dùng máy nổ chạy dầu để tưới nước cho vườn rau. Nhưng khi chuyển sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, từ hệ thống tưới nhỏ giọt, điều khiển phân bón đến quản lý vườn qua điện thoại, tất cả đều cần điện. Không có điện thì không thể ứng dụng những công nghệ này", ông Minh chia sẻ.

Hiện phường Lang Biang có khoảng 1.900ha sản xuất rau, hoa, gồm 900ha trồng hoa và 1.000ha trồng rau, dâu tây. Toàn bộ diện tích đều sử dụng điện phục vụ sản xuất, trong đó phần lớn diện tích hoa và dâu tây đã ứng dụng công nghệ cao.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc thay đổi phương thức canh tác mà còn ở giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất.

Theo ông Minh, nếu trồng cà phê, mỗi năm người dân chỉ thu hoạch một vụ, với giá trị sản xuất khoảng 150 triệu đồng/ha. Trong khi đó, chuyển sang trồng rau, hoa, nông dân có thể sản xuất 3-4 vụ mỗi năm, nâng đáng kể hiệu quả sử dụng đất.

Hiện doanh thu bình quân từ trồng rau tại địa phương đạt khoảng 900 triệu đồng/ha/năm, trồng hoa đạt 1,1 tỷ đồng/ha/năm. Đặc biệt, một số mô hình đầu tư công nghệ cao, ứng dụng kỹ thuật thủy canh có thể đạt doanh thu tới 4 tỷ đồng/ha/năm, chưa trừ chi phí sản xuất.

Từ những vườn cây sản xuất theo phương thức truyền thống đến các nhà kính ứng dụng công nghệ hiện đại là bước chuyển lớn của nông nghiệp địa phương. Trong quá trình đó, hạ tầng điện đóng vai trò quan trọng, tạo điều kiện để người dân đầu tư thiết bị, chuyển đổi cây trồng và nâng cao giá trị sản xuất.

Theo lãnh đạo phường Lang Biang, việc đầu tư các tuyến đường điện dọc trục giao thông chính đã giúp nhiều vùng canh tác tiếp cận nguồn điện, mở ra cơ hội phát triển các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao.

Để đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới, địa phương đã đề xuất tỉnh quy hoạch hệ thống điện gắn với quy hoạch giao thông nội vùng sản xuất, tạo điều kiện mở rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao.

Từ thực tế tại Lang Biang có thể thấy, đầu tư hạ tầng điện không chỉ giúp nông dân giảm chi phí vận hành mà còn tạo điều kiện chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang những mô hình có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao hơn.

Hạ tầng điện tiếp sức cho các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm

Sự chuyển mình của những vùng rau, hoa ở Lâm Đồng cũng phản ánh xu hướng gia tăng nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh phía Nam.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong 10 tháng năm 2026, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chiếm 7,95% tổng sản lượng điện thương phẩm của đơn vị, tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2025.

Để đáp ứng tăng trưởng điện hằng năm, EVNSPC đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện 110kV, 22kV, phục vụ các vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm.

Để đáp ứng nhu cầu này, hằng năm EVNSPC đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện 110kV, 22kV, phục vụ các vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm.

Riêng tại Lâm Đồng, lưới điện được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các vùng trồng rau, hoa công nghệ cao, phục vụ vận hành nhà kính, nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, điều hòa nhiệt độ và chiếu sáng quang hợp.

Không chỉ rau, hoa, điện còn giữ vai trò quan trọng tại các vùng chuyên canh thanh long ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Đặc thù của loại cây trồng này là nhu cầu sử dụng điện lớn vào ban đêm để chong đèn, kích thích ra hoa trái vụ.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống lưới điện được đầu tư phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản tại Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Nguồn điện phục vụ vận hành quạt nước tạo oxy, hệ thống sục khí đáy ao, máy bơm tuần hoàn tại các vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh công nghệ cao. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của dây chuyền chế biến, đóng gói tự động, hệ thống làm lạnh, cấp đông và xử lý nước thải.

Trong khi đó, tại các vùng trồng cây công nghiệp dài ngày ở Đồng Nai, Tây Ninh như cao su, điều, cà phê, ca cao, hồ tiêu, mía, sắn, điện phục vụ bơm nước, tưới tiêu, chế biến và đóng gói nông sản tại chỗ.

Đối với các vùng sản xuất lúa và hoa màu ở Đồng bằng sông Cửu Long, việc cải tạo, nâng cấp lưới điện góp phần bảo đảm hoạt động của các trạm bơm tưới tiêu, chống ngập úng, nhà máy xay xát và chế biến phục vụ xuất khẩu.

Từ những vùng sản xuất này, có thể thấy nhu cầu điện trong nông nghiệp đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây điện chủ yếu phục vụ bơm nước, tưới tiêu, thì nay đã tham gia vào hầu hết các khâu, từ chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản và chế biến.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện phù hợp với tốc độ phát triển của các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là những khu vực đang chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ cao.

Trở lại Mai Khôi Farm, nơi những luống ớt được tưới tự động nhiều lần mỗi ngày và những bông hoa đồng tiền liên tục được thu hái để cung ứng cho thị trường, nguồn điện ổn định đã trở thành một phần không thể thiếu của quy trình sản xuất.

Từ một trang trại ở Lâm Đồng đến các vùng nông nghiệp trọng điểm phía Nam, đầu tư hạ tầng điện không chỉ là đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng, mà còn tạo nền tảng để nông dân thay đổi phương thức canh tác, nâng giá trị nông sản và phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.