Cơ Điện Lạnh (REE): Quỹ ngoại Platinum Victory tiếp tục mua hụt 20,5 triệu cổ phiếu, hoàn tất phân phối cổ phiếu ESOP

Quỹ ngoại Platinum Victory mua bất thành 20,5 triệu cổ phiếu do thị trường không thuận lợi

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd vừa có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu gửi Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh. Theo kế hoạch đăng ký, quỹ đầu tư này dự kiến mua vào gần 20,5 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2026 đến ngày 22/9/2026. Tuy nhiên, kết thúc thời hạn đăng ký, tổ chức này không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.

Nguyên nhân được phía quỹ ngoại đưa ra là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau đợt giao dịch bất thành, Platinum Victory Pte. Ltd vẫn duy trì sở hữu gần 259,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 41,7% vốn điều lệ của doanh nghiệp cơ điện lạnh này.

Việc không thể gia tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức trên diễn ra liên tục trong các tháng gần đây. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2026 tới ngày 18/8/2026, quỹ ngoại này cũng đăng ký mua gần 20,5 triệu cổ phiếu nhưng kết quả mang lại tương tự. Xa hơn, từ ngày 15/6/2026 đến ngày 14/7/2026, tổ chức này cũng trắng tay trong đợt đăng ký mua 17,8 triệu cổ phiếu với cùng một lý do về điều kiện thị trường. Sự kiên trì đăng ký mua nhưng liên tục không khớp lệnh cho thấy kế hoạch gia tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này đang vấp phải nhiều khó khăn về vùng giá giao dịch mục tiêu.

Thanh toán gần 82 tỷ đồng lãi trái phiếu và thu về 5 tỷ đồng từ đợt phát hành ESOP

Về tình hình tài chính, doanh nghiệp vừa công bố báo cáo thanh toán gốc và lãi trái phiếu định kỳ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán. Số liệu cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty đã thanh toán đúng hạn gần 81,8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã REEH1929001. Lô nợ này có tổng giá trị phát hành 2.318 tỷ đồng, được huy động từ ngày 28/1/2019 với kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/1/2029.

Liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, doanh nghiệp đã kết thúc đợt phân phối vào ngày 19/8/2026. Báo cáo kết quả ghi nhận công ty đã chào bán thành công 500.000 cổ phiếu cho 54 cán bộ nhân viên đủ điều kiện. Với mức giá phát hành 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, tổng số tiền thu về từ đợt huy động nội bộ này đạt khoảng 5 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao trong tháng 9/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung và lưu ký với cơ quan quản lý.

Để gắn kết lợi ích lâu dài của người lao động, số cổ phiếu phát hành đợt này bị áp dụng chính sách hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và được giải tỏa dần theo tiến độ. Cụ thể, 30% khối lượng cổ phiếu sẽ được tự do giao dịch sau 1 năm, 30% tiếp theo được giải tỏa sau 2 năm và 40% khối lượng cuối cùng sẽ chính thức được giao dịch trên thị trường sau 3 năm tính từ thời điểm phát hành.