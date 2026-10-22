Cơ Điện Lạnh (REE) lập công ty tài chính năng lượng triệu đô, cổ đông ngoại liên tục mua hụt cổ phiếu

Thành lập REE Energy Finance với vốn ban đầu 1 triệu USD

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán REE) vừa thông qua việc để công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng REE (REE Energy) thành lập pháp nhân mới mang tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn REE Energy Finance. Đơn vị này được đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch, REE Energy Finance có quy mô vốn điều lệ ban đầu là 1 triệu USD, tương đương 26,2 tỷ đồng. Toàn bộ 100% nguồn vốn này do REE Energy sở hữu. Trong quá trình vận hành thực tế, mức vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh linh hoạt qua từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án. Trụ sở của doanh nghiệp mới được đặt tại tầng 6 và tầng 7 của tòa nhà Friendship trên đường Lê Duẩn, TP.HCM.

Về cơ cấu nhân sự thượng tầng, ông Nguyễn Quang Quyền được dự kiến đảm nhiệm vị trí Chủ tịch công ty. Bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sẽ giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Vị trí Kế toán trưởng được giao cho ông Nguyễn Trương Tiến Đạt. Việc thành lập pháp nhân tài chính riêng biệt cho mảng năng lượng cho thấy chiến lược tập trung nguồn lực và chuyên biệt hóa hoạt động đầu tư dự án của doanh nghiệp.

Quỹ ngoại mua hụt cổ phiếu, giải ngân xong tiền từ ESOP

Trên thị trường chứng khoán, giao dịch cổ phiếu REE ghi nhận việc quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd tiếp tục không mua được bất cứ cổ phiếu nào trong tổng số gần 20,5 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch này ban đầu được dự kiến thực hiện từ ngày 24/08/2026 đến ngày 22/09/2026. Lý do không hoàn tất giao dịch được tổ chức này đưa ra là điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch bất thành, Platinum Victory Pte. Ltd vẫn duy trì sở hữu gần 259,8 triệu cổ phiếu REE, tương ứng tỷ lệ nắm giữ 41,7% vốn.

Trước đó, quỹ ngoại này đã nhiều lần đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu REE nhưng đều không thành công. Từ ngày 20/07/2026 tới ngày 18/08/2026, tổ chức này đã mua hụt gần 20,5 triệu cổ phiếu. Xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 15/06/2026 đến ngày 14/07/2026, Platinum Victory Pte. Ltd cũng không mua được cổ phiếu nào trong tổng số 17,8 triệu cổ phiếu đăng ký với cùng lý do thị trường không thuận lợi.

Ở một diễn biến khác, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh mới đây đã có báo cáo chi tiết về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Kết thúc đợt phát hành ngày 19/08/2026, doanh nghiệp đã chào bán thành công 500.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, huy động tổng cộng 5 tỷ đồng. Đến ngày 13/10/2026, toàn bộ số tiền này đã được giải ngân để thanh toán dứt điểm khoản vay mang số hiệu 001 002492 948 của công ty tại ngân hàng.