Góp vốn bằng hai dự án điện gió trị giá 1.400 tỷ đồng, nâng vốn REE Energy lên 11.900 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh vừa thông qua nghị quyết góp vốn bằng tài sản để tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy). Tổng giá trị tài sản được chuyển giao góp vốn trong đợt này đạt 1.400 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, tài sản dùng để góp vốn bao gồm toàn bộ phần vốn góp của Cơ Điện Lạnh tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 (REE DHWP2) có giá trị 500 tỷ đồng và toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 (REE DHWP3) có giá trị 900 tỷ đồng. Việc đưa trực tiếp hai pháp nhân điện gió vào góp vốn giúp tập trung quyền sở hữu các dự án năng lượng về đầu mối quản lý của REE Energy.

Thời gian thực hiện thủ tục tăng vốn dự kiến triển khai ngay trong quý IV/2026. Sau khi hoàn tất đợt góp vốn bằng tài sản này, vốn điều lệ của Công ty TNHH Năng lượng REE sẽ tăng từ mức 10.500 tỷ đồng lên 11.900 tỷ đồng.

Thành lập REE Energy Finance tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM và thoái sạch vốn Thủy điện Sử Pán 2

Liên quan đến hoạt động mở rộng cấu trúc tài chính cho khối năng lượng, Cơ Điện Lạnh mới đây cũng thông qua chủ trương cho phép REE Energy thành lập Công ty TNHH REE Energy Finance đặt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC). Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, tương đương 26,2 tỷ đồng, do REE Energy sở hữu 100% vốn. Trong quá trình hoạt động, quy mô vốn điều lệ sẽ được xem xét điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ tài trợ vốn và quy mô góp vốn vào các công ty dự án.

Về địa điểm và bộ máy điều hành, Công ty TNHH REE Energy Finance đặt trụ sở tại tầng 6 và tầng 7, Tòa nhà Friendship, số 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM, thuộc phạm vi ranh giới của VIFC tại TP.HCM. Cơ cấu nhân sự chủ chốt của pháp nhân mới gồm ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức Chủ tịch, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và ông Nguyễn Trương Tiến Đạt giữ chức Kế toán trưởng.

Ở chiều cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu, REE Energy trước đó đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (Thủy điện Sử Pán 2, mã chứng khoán: SP2). Theo báo cáo giao dịch, REE Energy đã bán toàn bộ 8,06 triệu cổ phiếu SP2, tương đương tỷ lệ 39,12% vốn điều lệ, trong phiên giao dịch ngày 16/9/2026 và không còn nắm giữ cổ phiếu SP2 nào. Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần trên là Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Hà Thành, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 39,12% vốn điều lệ tại Thủy điện Sử Pán 2.