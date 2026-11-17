Sau hai tuần mất tích, Eren Wright, 29 tuổi, được cảnh sát phát hiện đã tử vong tại một khu vực đầm lầy ven biển ở Anh. Trước đó, vị hôn phu của cô đã đăng thông báo cầu cứu trên mạng xã hội, mong cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm người phụ nữ sắp trở thành vợ mình.

Theo cảnh sát Lancashire, Eren Wright mất tích tại nhà riêng ở Lytham St. Annes, khu vực Fylde, hạt Lancashire, Anh, ngày 27/10. Cô được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày trên đường Clifton Drive South, gần giao lộ với đường St. Anne’s Road West.

Eren Wright, 29 tuổi đã tử vong. Ảnh: People.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Wright di chuyển đến trung tâm thị trấn Lytham trước khi lên xe buýt đến St. Annes. Thời điểm đó, cô mặc áo hoodie, quần dài và mang theo hai chiếc túi. Điện thoại của người phụ nữ cũng ngừng hoạt động kể từ khi cô mất tích, theo tờ Manchester Evening News.

Tối 27/10, vị hôn phu của Wright là Silas O’Carroll Pond đăng tải thông báo tìm kiếm cô trên Facebook. Anh cho biết đã trình báo cảnh sát và mong những người ở khu vực Blackpool cung cấp thông tin nếu nhìn thấy Wright.

“Bạn đời của tôi, Eren Wright, đã mất tích. Tôi đã liên hệ với cảnh sát và họ đang tìm kiếm. Có ai nhìn thấy cô ấy ở Blackpool hôm nay hoặc biết cô ấy đang ở đâu không? Cô ấy mặc áo hoodie màu xanh ô liu nhạt và quần ống rộng màu kem”, anh viết.

Hình ảnh nạn nhân trước khi mất tích do camera ghi lại. Ảnh: People. ↵

Trong bài đăng, người đàn ông cũng bày tỏ sự lo lắng khi không biết bạn đời đang ở đâu, liệu cô có an toàn hay không. Thời điểm đó, Wright đã mất liên lạc gần 12 giờ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, vụ việc có kết cục đau lòng. Ngày 12/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người tại khu vực đầm lầy ven biển, nằm giữa Lytham và Warton.

Trong thông báo ngày 13/11, cảnh sát Fylde cho biết thi thể được tìm thấy vào khoảng 15h30. Dù thủ tục xác nhận danh tính chính thức chưa hoàn tất, nhà chức trách tin rằng nạn nhân là Eren Wright. Gia đình và những người thân thiết đã được thông báo, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.

Cảnh sát xác nhận cái chết của Wright hiện không có dấu hiệu đáng ngờ. “Đây không phải kết quả mà bất kỳ ai trong chúng tôi mong muốn phải thông báo”, đại diện lực lượng chức năng chia sẻ.