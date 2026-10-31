Cô dâu suýt chết vì chiếc váy cưới, video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh đáng sợ

Theo The Independent, một cô dâu tại Mỹ đã lên tiếng cảnh báo các cặp đôi về trào lưu nhảy xuống hồ bơi trong trang phục cưới sau khi bản thân suýt chết đuối vì chiếc váy quá dài trong ngày trọng đại.

Trào lưu này thường được gọi là “trash the dress” (tạm dịch: phá hỏng váy cưới). Theo đó, các cô dâu chú rể cố tình làm hỏng trang phục cưới sau buổi lễ, chẳng hạn nhảy xuống hồ bơi hoặc những vùng nước tự nhiên, để có được những bức ảnh độc đáo, đáng nhớ hoặc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một video do cô dâu Shelby Crawford, sống tại bang Tennessee, đăng tải trên TikTok cho thấy hoạt động tưởng chừng vui vẻ này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm.

Shelby Crawford khuyên các cô dâu nên thay trang phục trước khi nhảy xuống hồ bơi trong ngày cưới, sau khi cô suýt chết đuối vì sự cố tương tự. Ảnh cắt từ video. Nguồn: @shelbyleighhhh/TikTok

Trong video, Shelby và chồng là Corey Crawford cùng nhảy xuống hồ bơi sau lễ cưới. Trong khi Corey nhanh chóng nổi lên mặt nước, Shelby lại bị phần đuôi váy cưới dài và đồ sộ bao trùm, khiến cô chật vật tìm cách ngoi lên. Nhận thấy vợ gặp nguy hiểm, Corey đã phải nâng phần váy ra khỏi người cô để giúp đầu Shelby nổi lên khỏi mặt nước.

Trên video, Shelby viết dòng chú thích: “Tiếng kèn saxophone ngày càng lớn hơn trong khi mọi người đang quay cảnh tôi chết đuối trong chiếc váy cưới”.

Trong phần mô tả, cô cũng hài hước kể lại phản ứng của những người xung quanh: “Để bênh vực họ thì họ nói tôi quá im lặng nên không nghĩ có chuyện gì xảy ra. Tôi đáp lại rằng: ‘Đúng vậy, chết đuối thường diễn ra trong im lặng mà’”.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: The Independent)

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hơn 3 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ lo ngại trước trào lưu này và cho rằng việc nhảy xuống hồ bơi khi vẫn mặc nguyên váy cưới có thể gây nguy hiểm.

Một người bình luận: “Thật đáng sợ”. Người khác đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại làm điều đó?”. Một số cư dân mạng còn nhắc đến hai nhân vật Ronnie và Roxy trong bộ phim truyền hình Anh EastEnders, những người đã thiệt mạng do đuối nước trong hồ bơi.

Shelby cho biết những phản ứng trên mạng đã khiến cô nhìn nhận lại trò đùa trong ngày cưới. Cô cũng khuyên các cặp đôi cần thận trọng hơn nếu muốn thực hiện hoạt động tương tự.

Trào lưu “phá hỏng váy cưới” (trash the dress) ghi lại cảnh các cặp đôi mặc trang phục cưới nhảy xuống hồ hoặc các vùng nước tự nhiên. Tuy nhiên, hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh minh họa: Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, cô chia sẻ: “Sự phấn khích và adrenaline trong ngày hôm đó đã khiến chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo”.

Shelby thừa nhận trước đây cô không hiểu tại sao mọi người lại làm những việc ngớ ngẩn hoặc nguy hiểm chỉ để trở nên nổi tiếng trên mạng. Sau sự cố của chính mình, cô khuyên các cô dâu nên thay trang phục trước khi xuống hồ bơi, thay vì mặc nguyên váy cưới.

“Chúng tôi thực sự rất may mắn vì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng không có khoảnh khắc viral nào đáng để đánh đổi bằng việc mất đi người mình yêu thương, đặc biệt là trong một ngày trọng đại như vậy”, cô nói.

Shelby cũng cho biết sau sự việc, cô mới tìm hiểu và nhận ra từng có những trường hợp tử vong vì thực hiện thử thách tương tự.

Một vụ việc từng gây chú ý xảy ra vào năm 2012, khi cô dâu Maria Pantazopoulos chết đuối tại sông Ouareau, gần thành phố Montreal, Canada, trong buổi chụp ảnh sau đám cưới, theo thông tin được BBC đưa tin.