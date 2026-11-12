Cô dâu ở Đắk Lắk áo dài đỏ ngồi bè gỗ vượt dòng nước lũ đến nhà chồng

Video cô dâu vượt lũ đến địa điểm tổ chức hôn lễ.

Ngày 12/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đón dâu đặc biệt giữa dòng nước lũ tại thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong clip, cô dâu diện áo dài đỏ, tay cầm ô, ngồi ngay ngắn trên chiếc bè gỗ tự chế. Phía trước và hai bên bè, 9 thanh niên hợp sức đẩy, đưa cô dâu vượt qua đoạn đường ngập sâu, có nơi nước dâng ngang bụng.

Ở phía bên kia đoạn đường ngập, chú rể cầm ô đứng chờ đón cô dâu. Đoàn nhà trai và đội bê tráp cũng phải lội nước, vượt qua những đoạn đường ngập để kịp giờ làm lễ.

Hình ảnh đặc biệt này làm CĐM vừa thương vừa chúc phúc cho các cặp đôi.

Được biết, nhà cô dâu nằm gần hội trường thôn Phú Xuân A, nơi hai gia đình dự định tổ chức tiệc cưới. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, phương tiện không thể di chuyển như bình thường. Gia đình đã nghĩ ra cách làm bè gỗ để đưa cô dâu đến địa điểm tổ chức hôn lễ.

Hình ảnh cô dâu trong tà áo dài đỏ ngồi trên bè gỗ, chú rể đứng chờ giữa mênh mông nước lũ tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong ngày trọng đại. Nhiều người xem clip gửi lời chúc phúc, mong đôi trẻ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình an.

Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Xuân Phước, xác nhận sự việc xảy ra sáng 12/11 tại thôn Phú Xuân A, trong thời điểm địa phương bị ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài.

Theo ông Ân, cùng ngày, trên địa bàn xã có một số gia đình dự kiến tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, phần lớn phải tạm hoãn việc tổ chức tiệc cưới, ăn uống và dọn cỗ như kế hoạch.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền xã Xuân Phước đã tổ chức di dời 251 hộ dân tại 6 thôn thuộc vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Không chỉ tại xã Xuân Phước, một đám cưới khác ở xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) cũng diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Hình ảnh đội bê tráp dùng xe công nông di chuyển qua đường ngập nước khi mùa lũ.

Để đưa người thân, đội bê tráp cùng các vật dụng phục vụ đám cưới qua những đoạn đường ngập nước, gia đình phải huy động xe công nông. Mỗi chuyến xe chở khoảng 5-6 người cùng đồ đạc.

Dù trời mưa, việc đi lại khó khăn, những người tham gia đám cưới vẫn giữ tinh thần vui vẻ, hào hứng, mong ngày vui của đôi trẻ diễn ra trọn vẹn.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Hòa 2, mưa lũ khiến khoảng 50 căn nhà tại tổ 4, thôn Long Phụng bị ngập khoảng 30cm; 32 tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ.

Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng căng dây, đặt biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại tại những đoạn đường ngập sâu. Đồng thời, cấp phát trang thiết bị, vật tư ứng phó mưa lũ cho các thôn và tổ chức sơ tán người dân ở vùng trũng thấp đến những nhà cao tầng lân cận để bảo đảm an toàn.