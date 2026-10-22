Cô dâu nổi giận vì bộ trang phục gợi cảm của khách nữ ở đám cưới, hành động tiếp đó càng gây tranh cãi hơn

Theo People, ngày 6/7/2025, một phụ nữ 24 tuổi chia sẻ câu chuyện trên diễn đàn Wedding Shaming của Reddit. Cô cho biết bản thân vừa tổ chức đám cưới và không hài lòng với trang phục của một người quen trong gia đình, được cô gọi bằng tên giả là Ariana, 19 tuổi.

Cô dâu cho biết Ariana vốn có phong cách ăn mặc khá táo bạo. Tuy nhiên, khi gửi lời mời dự đám cưới, cô đã ghi rõ yêu cầu khách mời lựa chọn trang phục thanh lịch. Vì vậy, cô không ngờ cô gái lại xuất hiện với bộ đồ mà mình cho là không phù hợp với không khí trang trọng của buổi lễ.

Theo hình ảnh được người đăng tải chia sẻ, chiếc váy Ariana mặc có chất liệu xuyên thấu màu đen, họa tiết da hổ, phần cổ khoét sâu được cố định bằng các dây buộc và đi kèm găng tay cùng kiểu. Cô dâu cho rằng bộ trang phục quá ngắn và gợi cảm so với yêu cầu đã nêu trong thiệp mời.

Chiếc váy mà cô dâu cho biết vị khách đã mặc đến đám cưới. Ảnh: Fashion Nova

Sau đám cưới, cô dâu nhắn tin hỏi Ariana vì sao lại chọn bộ váy như vậy, đồng thời nhắc lại yêu cầu về trang phục thanh lịch. Cô giải thích rằng mình không có ý gây khó dễ, nhưng muốn biết lý do cô gái bỏ qua quy định của buổi lễ.

Đáp lại, Ariana viết rằng cô mặc như vậy vì bản thân có quyền lựa chọn trang phục, đồng thời đặt câu hỏi liệu mình không còn được phép ăn mặc đẹp theo ý thích hay sao.

Cuộc trao đổi được cô dâu chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đồng tình với cô dâu, cho rằng bộ váy phù hợp với không gian tiệc tùng hơn là một đám cưới có quy định trang phục thanh lịch. Có người thậm chí nhận xét bộ đồ giống trang phục đi câu lạc bộ đêm.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách cô dâu nhắn tin chất vấn khách mời cũng chưa khéo léo. Theo họ, dù bộ trang phục có thể không phù hợp với bối cảnh, việc tiếp tục tranh cãi sau khi sự kiện kết thúc cũng khó thay đổi được tình hình.

Ảnh minh họa cô dâu. Ảnh: Getty Images

Một bình luận cho rằng cô dâu nên tập trung vào việc tận hưởng ngày cưới thay vì để sự việc ảnh hưởng đến tâm trạng. Người khác lại nhận định khách mời có quyền lựa chọn trang phục, nhưng cũng cần cân nhắc bối cảnh và những yêu cầu đã được chủ tiệc thông báo.

Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa quyền tự do ăn mặc và phép lịch sự trong những dịp trang trọng. Trong khi một số người cho rằng khách mời cần tôn trọng quy định của chủ tiệc, những người khác nhấn mạnh rằng cách góp ý cũng quan trọng không kém việc lựa chọn trang phục.