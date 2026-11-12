Cô dâu ngồi 'kiệu' tự chế vượt nước lũ về nhà chồng gây bão mạng

XEM VIDEO - Nguồn: SĐ

Sáng 12/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu được nhiều người rước bằng "kiệu" tự chế vượt qua dòng nước lũ để về nhà chồng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo thông tin được chia sẻ, màn rước dâu diễn ra vào sáng cùng ngày ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước (Đắk Lắk). Dù ngày vui đã được hai bên gia đình sắp xếp từ trước, nhưng do mưa lớn khiến nước lũ tràn về bất ngờ, nhà gái không thể di chuyển theo cách thông thường.

Trước tình huống này, người nhà đã nhanh trí làm một chiếc "kiệu" tự chế, che ô cho cô dâu ngồi trên, còn nhiều thanh niên đi hai bên vừa giữ thăng bằng vừa đẩy kiệu vượt qua dòng nước.

Khoảnh khắc đặc biệt này được một người có mặt ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Video nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi cùng những lời chúc phúc tốt đẹp dành cho cô dâu và chú rể.

Tài khoản L.T.M.D. hài hước bình luận: Cả đời có một lần, mà đúng một lần cả tỉnh đều biết, đều nhớ. Ai bảo làm đám tiệc có nước là giàu đâu, đây cả mớ nước luôn, chắc sau này sẽ giàu lắm.

"Nhớ cập nhật cuộc sống sau này nhé cô dâu chú rể, để biết thử có đúng như lời đồn không nhen. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc", chị D. cũng không quên nhắn nhủ.

Dù mới đăng lên mạng xã hội nhưng tính đến thời điểm hiện tại, clip đã có hàng ngàn lượt like, chia sẻ cùng hàng trăm bình luận chúc phúc cho cô dâu và chú rể.

Một số hình ảnh mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk:

Người dân xã Hòa Mỹ treo xe ô tô để tránh lũ. Ảnh: CAHT

Do những con heo này đã lớn nên việc giải cứu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CTV

Công an vượt lũ đưa sản phụ đi sinh ở bệnh viện. Ảnh cắt từ clip