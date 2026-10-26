Cô dâu Nga lấy chồng Việt, diện áo dài được khen 'đẹp như tiên tộc'

Cô dâu Nga gây sốt vì xinh như búp bê Đám cưới của Thanh và Kristina thu về gần 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Ngày 21/10, khoảnh khắc Kristina (sinh năm 2003, quốc tịch Nga) xuất hiện trong tà áo dài đỏ tại lễ ăn hỏi với Trần Duy Thanh (sinh năm 1993, Hà Nội) khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Với gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, cô dâu Nga nhanh chóng nhận được nhiều lời khen, so sánh với "búp bê", "tiên tộc" khi hình ảnh đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Tôi nhớ rõ cảm giác rung động khi nhìn thấy cô ấy bước ra với tà áo dài", Thanh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thanh và Kristina trong đám cưới hôm 21/10.

Chọn làm cô dâu Việt

Thanh và Kristina quen nhau từ năm 2023, trong một lần gặp tại Việt Nam qua một người bạn chung. Khi đó, cả hai chưa có quá nhiều ấn tượng về nhau. Đến tháng 4/2025, Kristina sang Việt Nam làm việc và tình cờ gặp lại Thanh.

"Hai ngày liên tiếp, chúng tôi đều vô tình gặp nhau. Lần này tôi quyết định không thể bỏ lỡ cô ấy", Thanh chia sẻ.

Về phía Kristina, cô cảm nhận được sự nghiêm túc trong tình yêu mà Thanh dành cho mình. Anh sẵn sàng chấp nhận những nét tính cách có phần phức tạp của bạn gái, với mong muốn xây dựng gia đình cùng cô.

"Từ khi yêu anh, tôi học được cách đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, bớt lo lắng về những điều nhỏ nhặt và biết trân trọng những gì cả hai đang có", Kristina trải lòng.

Cô gái Nga còn rung động bởi sự chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng mà bạn trai người Việt làm khi cô bị ốm. Những hành động ấy mang lại cho cô cảm giác an toàn, đồng thời tin rằng anh thực sự yêu mình và nghiêm túc với tương lai của cả hai.

Sự chân thành và nghiêm túc của Thanh khiến cô gái Nga rung động.

Vốn là người mẫu thời trang, mẫu ảnh, Kristina thường xuyên ra nước ngoài làm việc. Mỗi lần đến Việt Nam trình diễn và chụp ảnh, cô thường lưu lại khoảng 3 tháng. Ban đầu, chuyến đi lần này cũng chỉ dự kiến kéo dài chừng ấy thời gian. Tuy nhiên, cuộc gặp lại Thanh đã khiến kế hoạch của cô thay đổi.

"Tôi từng muốn tặng bạn gái món quà hàng hiệu nhưng cô ấy lại chỉ thích con gấu bông và bật khóc khi nhận một bó hoa. Sự giản dị ấy khiến tôi có ấn tượng đặc biệt với cô gái xinh đẹp này", Thanh bày tỏ.

Để có được trái tim người con gái mình yêu, Thanh bắt đầu học tiếng Anh để giao tiếp với Kristina. Sau một tháng tìm hiểu, hẹn hò, anh tỏ tình và Kristina đồng ý.

Sau khi yêu nhau, cả hai cùng sang Nga du lịch và gặp gỡ gia đình Kristina. Ngay trong tuần đầu tiên, cô bị gãy chân khi đi trượt tuyết. Dù gặp sự cố, hai người vẫn tiếp tục chuyến đi cùng gia đình Kristina, di chuyển bằng xe đẩy và đến nhiều nơi.

Chuyến đi không tránh khỏi khó khăn, nhưng sự chu đáo, tận tình của Thanh dành cho bạn gái trong những ngày này đã khiến gia đình Kristina có ấn tượng tốt với chàng rể tương lai.

Đám cưới gây sốt

Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, từ ngày 21-23 tháng 10, đám cưới của Thanh và Kristina diễn ra tại Hà Nội, quê của chú rể.

Do kết hợp phong tục cưới của hai quốc gia, mọi khâu từ xây dựng ý tưởng hình ảnh đến trang trí không gian tiệc cưới đều được chuẩn bị cẩn thận, nhằm tạo sự thoải mái cho khách mời đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Với Kristina, việc tổ chức một đám cưới kết hợp văn hóa Việt Nam và Nga phức tạp hơn cô hình dung. Cô cho biết hai người phải tính toán, sắp xếp kỹ lưỡng để các nghi thức diễn ra suôn sẻ, đồng thời bảo đảm khách mời đều có thể tận hưởng ngày vui.

Gia đình Kristina có 10 người sang Việt Nam dự đám cưới, cùng 4 người bạn trong giới người mẫu từ nhiều nơi đến tham dự.

Từng đi nhiều nơi trên thế giới, Kristina chọn ở lại Việt Nam vì chàng trai Hà Nội.

Ngày trọng đại của cặp đôi có lịch trình dày đặc. Buổi sáng, Thanh và Kristina tổ chức lễ cưới truyền thống Việt Nam. Đến chiều, cả hai chụp ảnh với trang phục khác, sau đó Kristina thay đồ lần nữa để cùng chồng đón khách tại khu vực tiếp đón. Cuối cùng, cô mặc bộ trang phục thứ tư để tham gia phần lễ cưới theo phong tục truyền thống Nga.

Trong ngày cưới, phần lớn bạn bè tham dự đều là những người quen của cặp đôi. Vì vậy, Thanh và Kristina khá bất ngờ khi hình ảnh đám cưới sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi Kristina thay trang phục Việt Nam rồi xuất hiện trong váy cưới, cô nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

"Ba ngày diễn ra các hoạt động cưới khiến tôi khá vất vả. Tôi cũng lo lắng rất nhiều nhưng nhìn lại, tất cả đều xứng đáng", Kristina nói.

Trong ngày trọng đại, hai khoảnh khắc khiến Kristina nhớ nhất là lúc chú rể bước ra và khi cô cùng bố tiến vào lễ đường trong buổi lễ tối.

Kristina kể rằng khi cùng bố bước đến chỗ Thanh, cô đã xúc động và rơi nước mắt nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc. Cô lựa chọn một bài hát tiếng Nga giàu cảm xúc cho khoảnh khắc đặc biệt này. Khi nghe tiếng vỗ tay của các vị khách, cô càng xúc động hơn.

Sau khi đám cưới kết thúc, cả hai quay lại TP.HCM làm việc. Thanh cho biết anh và vợ rất vui, hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho ngày trọng đại.

"Những hình ảnh về đám cưới cũng được gửi cho gia đình Kristina. Bố mẹ vợ tôi rất vui, còn hào hứng khoe ảnh trên mạng xã hội", Thanh kể.

An Chi