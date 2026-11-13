Cô dâu mặc áo dài đỏ ngồi bè về nhà chồng giữa dòng nước lũ ở Đắk Lắk

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “hiếm gặp” trên vào sáng ngày 12/11 vừa qua tại thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, cô dâu được nhìn thấy mặc áo dài đỏ, ngồi trên chiếc bè tự chế và được người thân đẩy vượt qua dòng nước ngập sâu để kịp giờ làm lễ về nhà chồng. Được biết, khu vực này từ khoảng 5h sáng ngày đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh sát mép thềm nhà, nhiều tuyến đường xung quanh bị ngập sâu ngang bụng người lớn.

Để rút gọn, nhanh chóng đón dâu, nhà trai phải lội nước để mang sính lễ vào nhà gái. Bên trong nhà, gia đình phải kê cao bàn ghế để cô dâu làm lễ gia tiên trong vòng chưa đầy 10 phút. Khoảng gần 7h sáng cùng ngày, bố cô dâu cùng người thân đã ghép tấm ván gỗ và thùng xốp thành chiếc bè tạm. Hàng chục thanh niên đã hợp sức giữ thăng bằng và đẩy bè đưa cô dâu đang che ô vượt qua đoạn đường ngập nước.

Ở phía đoạn đường cao ráo hơn, chú rể cầm ô đứng chờ sẵn để đón cô dâu lên xe hoa. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc rước dâu đặc biệt được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm gia đình, sự hỗ trợ của hàng xóm và gửi lời chúc phúc tới đôi trẻ với quan niệm dân gian "đám cưới gặp nước sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc".