'Cô dâu' Jennie, Lưu Diệc Phi hưởng ứng mùa cưới 2026

Từ Jennie (BlackPink) hóa thân thành cô dâu ma trong Corpse Bride đến Quỳnh Anh Shyn tái hiện nhân vật Lydia của Beetlejuice, hình tượng cô dâu đang vượt ra ngoài khuôn mẫu váy trắng, khăn voan và vẻ đẹp dịu dàng. Những hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh ngành thời trang bước vào mùa cưới cuối năm. Váy cưới không chỉ hiện diện trong lễ thành hôn mà còn trở thành chất liệu cho ảnh thời trang, bộ hình cá nhân và những màn hóa trang mang tính trình diễn. Ảnh: W Magazine.

Trong loạt tạo hình gây chú ý dịp Halloween, Jennie lựa chọn nhân vật Emily trong phim hoạt hình kinh điển Corpse Bride. Thay vì tái hiện nguyên bản nhân vật, nữ ca sĩ diện bộ trang phục trắng cắt xẻ, đan dây và điểm ren. Lớp trang điểm tông lạnh, nhấn vào màu mắt xanh dương, kết hợp bó hoa cưới xanh - đen, tạo nên tổng thể sắc lạnh. Màu trắng vẫn hiện diện nhưng không còn đại diện cho vẻ tinh khôi quen thuộc. Ảnh: @jennierubyjane.

Trên một sàn diễn thời trang ngày 1/11, Lưu Diệc Phi lại xuất hiện với diện mạo sang trọng trong thiết kế cúp ngực, phần đuôi dài thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu/Đông 2026 của Tamara Ralph. Khăn voan và trang sức Bulgari hoàn thiện hình ảnh cô dâu mang tinh thần xa hoa, cổ điển. Nữ diễn viên duy trì hình ảnh “thần tiên tỷ tỷ” khi trình diễn với vai trò vedette. Ảnh: W Magazine.

Tại Việt Nam, fashionista Quỳnh Anh Shyn lựa chọn hình tượng cô dâu gothic khi tái hiện hình tượng nhân vật Lydia trong phim Beetlejuice dịp Halloween. Chiếc váy đỏ đặc trưng của nhân vật trở thành tâm điểm, kết hợp với khăn voan đồng màu và búp bê mặc váy xanh dương làm đạo cụ. Từ trang phục, phụ kiện đến cách tạo dáng, các chi tiết đều phục vụ một ý tưởng xuyên suốt, biến màn hóa trang thành câu chuyện bằng hình ảnh. British Vogue từng đề cập đến những bộ ảnh cưới mang cảm hứng gothic, với hoa hồng đỏ, corset và váy nhiều tầng. Có thể thấy, thẩm mỹ u tối không chỉ dừng ở hóa trang Halloween, mà còn trở thành ngôn ngữ sáng tạo trong thời trang cưới. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Trên sàn diễn, người mẫu Lan Khuê mang đến lựa chọn giàu tính kiến trúc trong thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn. Phần chân váy xòe rộng, xếp lớp tạo khối rõ rệt, trong khi cổ chữ V xẻ sâu tôn hình thể. Khăn voan đính hoa lá 3D bổ sung vẻ lãng mạn, cân bằng cấu trúc hiện đại của chiếc váy. Ảnh: @tranngoclankhue.

Ở hướng cổ điển, người mẫu Đặng Thanh Giang, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm, xuất hiện với váy cúp ngực dáng ôm, phần đuôi cá kéo dài và chi tiết bắt sáng ở ngực. Găng tay opera trắng, tóc búi gọn cùng băng đô lấp lánh gợi tinh thần thời trang quý tộc châu Âu. Ảnh: @liubovdang.

Trong bộ ảnh cưới thực tế, beauty blogger An Phương lựa chọn vẻ ngoài tối giản, đứng trong khung cảnh tuyết trắng tại Phần Lan. Cô diện áo trắng có tay dáng lửng, chân váy ôm nhẹ với bề mặt nhăn, kết hợp khăn voan và bó hoa giản dị. Bối cảnh tuyết trắng tạo cảm giác lạnh lẽo, bí ẩn, giúp tổng thể khác biệt mà không cần nhiều chi tiết trang trí. Trang phục có phần đơn giản so với thời trang cưới thông thường nhưng phù hợp với cá tính người mặc. Ảnh: @letsplaymakeup.

Ngược lại, trước thềm đám cưới, người mẫu Trang Phạm xây dựng hình tượng cô dâu sắc lạnh với thiết kế riêng sử dụng cấu trúc xương cá và phom dáng cứng, gợi liên tưởng đến kiến trúc. Hoa cưới mô phỏng cấu trúc xương cùng trang sức kim loại bản lớn tạo sự đồng bộ về ý tưởng. Chiếc voan trở thành chi tiết mềm mại hiếm hoi, cân bằng tổng thể mạnh mẽ. Ảnh: @huy3n_bui.

Những trường hợp trên phần nào phản ánh bức tranh thời trang cưới năm nay. Theo Vogue, váy phồng lớn, ren, chi tiết đính kết và đường cắt gợi cảm cùng hiện diện. Sự đa dạng trong cách thể hiện chính là điểm nổi bật nhất. Một chiếc voan khác thường, bó hoa mang màu sắc tương phản, phom váy phù hợp vóc dáng hay cách phối phụ kiện nhất quán đều có thể tạo dấu ấn riêng. Cô dâu hiện nay không nhất thiết phải lựa chọn giữa vẻ lãng mạn cổ điển và tinh thần thời trang đương đại. Ảnh: Emilia Wickstead; Elie Saab.