Có dấu hiệu tạo 'giấy phép con' vụ mua bán mã số vùng trồng sầu riêng

Theo Đại tá Nguyễn Trường Giang, ngày 3/11/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Giả mạo trong công tác”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Trung tâm Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Đại tá Nguyễn Trường Giang trả lời tại họp báo.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 39 bị can về 6 tội danh, gồm: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “Giả mạo trong công tác”.

"Vụ án liên quan hoạt động mua bán mã số vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Quá trình mở rộng điều tra đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo “giấy phép con” để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi, can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng, mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói" - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho hay.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Đức Long trả lời tại họp báo.

Cũng tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan những sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, TP Hà Nội, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Trong 7 bị can có ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân (cũ), nay là thôn Thái Vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án này liên quan đến cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nên cơ quan điều tra đang tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng, khi nào có thông tin sẽ tiếp tục cung cấp cho phóng viên báo chí.