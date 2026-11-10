Có dấu hiệu này suốt nửa năm nhưng không đi khám, người đàn ông 46 tuổi mắc ung thư giai đoạn muộn

Ông Lưu, 46 tuổi, bị đi ngoài ra máu suốt khoảng nửa năm nhưng cho rằng đây chỉ là biểu hiện của bệnh trĩ. Chỉ đến khi tình trạng chảy máu ngày càng nghiêm trọng, cơ thể suy nhược, ông mới đến bệnh viện kiểm tra.

Ảnh minh họa.

Theo Tencent News, kết quả thăm khám khiến người đàn ông bất ngờ: nguyên nhân gây chảy máu là ung thư đại trực tràng, không phải bệnh trĩ như ông nghĩ. Do phát hiện muộn, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn giữa và cuối.

Theo bác sĩ, nếu được thăm khám ngay từ khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể đã phát hiện ung thư sớm hơn. Trên thực tế, căn bệnh này có thể biểu hiện qua nhiều thay đổi khi đại tiện, nhưng không ít người dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Theo dữ liệu về gánh nặng ung thư toàn cầu năm 2020, ung thư đại trực tràng tại Trung Quốc có tỷ lệ mắc cao thứ hai, chỉ sau ung thư phổi. Cùng với sự phổ biến của phương pháp nội soi đại tràng, số người mắc căn bệnh này tại Trung Quốc cũng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Kết quả khảo sát giữa kỳ về chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn giữa và cuối tại Trung Quốc năm 2020 cho thấy 64% bệnh nhân hoàn toàn không biết các yếu tố nguy cơ của bệnh, trong khi 83% được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn giữa hoặc cuối.

Nguyên nhân là tế bào ung thư hình thành từ những đột biến gene trong tế bào bình thường nên có nhiều điểm tương đồng với tế bào khỏe mạnh, khiến chúng có thể tránh được sự giám sát của hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện một số triệu chứng khó chịu, nhiều người không nghĩ đến ung thư đại trực tràng mà mặc định cho rằng mình mắc bệnh trĩ. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị trước khi nội soi đại tràng khá phức tạp, khiến nhiều người e ngại và trì hoãn kiểm tra. Những yếu tố này kết hợp với nhau khiến không ít trường hợp ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm không được phát hiện kịp thời.

Ở giai đoạn đầu, ung thư đại trực tràng thường diễn biến âm thầm. Tuy nhiên, người dân cần đặc biệt lưu ý nếu xuất hiện các triệu chứng dưới đây.

Đau bụng kéo dài

Ảnh minh họa.

Đau bụng là một trong những biểu hiện thường gặp. Cơn đau thường âm ỉ, không theo quy luật, có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào. Ban đầu, cơn đau chỉ thoáng qua nhưng về sau có xu hướng tăng dần về tần suất và mức độ, kèm theo cảm giác sôi bụng từng cơn.

Rối loạn tiêu hóa kéo dài

Người bệnh thường xuyên gặp các triệu chứng như:

-Đầy hơi, chướng bụng.

-Khó tiêu.

-Ăn không ngon miệng.

-Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài.

-Thay đổi thói quen đại tiện.

Trong đó, táo bón thường gặp ở người bị ung thư đại tràng trái do khối u làm hẹp lòng ruột, khiến phân khó lưu thông. Phân có thể nhỏ, dẹt bất thường, lẫn chất nhầy hoặc máu.

Các biểu hiện này rất dễ nhầm với bệnh lý đường tiêu hóa thông thường như viêm đại tràng hoặc bệnh lỵ, khiến nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà.

Đi ngoài ra máu

Đây là dấu hiệu đặc biệt cần lưu ý. Người bệnh có thể thấy phân lẫn máu hoặc chất nhầy do tổn thương và chảy máu từ khối u. Đặc điểm màu máu có thể gợi ý vị trí tổn thương:

Máu đỏ sẫm thường liên quan đến tổn thương ở đại tràng phải.

Máu đỏ tươi thường gặp khi tổn thương ở đại tràng trái hoặc trực tràng.

Nếu tình trạng đi ngoài ra máu kéo dài trên hai tuần, dù lượng máu ít và chỉ dính trên giấy vệ sinh, người bệnh cần đi khám chuyên khoa sớm.

Cơ thể mệt mỏi, sụt cân

Người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, suy nhược dù nghỉ ngơi đầy đủ. Đồng thời có thể xuất hiện: Sụt cân không rõ nguyên nhân; Da xanh xao; Thiếu máu kéo dài.

Rối loạn đại tiện

Một số biểu hiện thường gặp gồm: Phân nhỏ, dẹt như hình cây bút chì; Phân không thành khuôn; Táo bón và tiêu chảy xen kẽ; Đại tiện nhiều lần trong ngày nhưng không hết cảm giác mót.

Tuy nhiên, để xác định chính xác cần tới cơ sở y tế để thăm khám và được làm các xét nghiệm. Việc xác định giai đoạn bệnh giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và đánh giá tiên lượng.