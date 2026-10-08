Có dấu hiệu này suốt 4 tháng nhưng không đi khám, người đàn ông 54 tuổi mắc ung thư giai đoạn 3

Theo China Times, một người đàn ông 54 tuổi họ Lữ ở Đài Loan (Trung Quốc) từng nghĩ những cơn đau mông kéo dài chỉ liên quan đến xương khớp hoặc thần kinh. Suốt 4 tháng, ông Lữ chỉ tìm đến châm cứu và vật lý trị liệu nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

Đến khi xuất hiện thêm triệu chứng đi ngoài ra máu, ông Lữ mới đến khám tại Bệnh viện Thành phố Đài Trung.

Người bệnh được chẩn đoán ung thư trực tràng vị trí trung và thấp, giai đoạn 3 sau khi hoàn tất các xét nghiệm. Ảnh: Bệnh viện Thành phố Đài Trung.

Qua các xét nghiệm, ông được chẩn đoán ung thư trực tràng vị trí trung và thấp, giai đoạn 3. Khối u đã lan đến các hạch lympho và chèn ép những cấu trúc thần kinh vùng chậu, được bác sĩ cho là nguyên nhân gây ra các cơn đau.

Bác sĩ Trương Thân Cát, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Thành phố Đài Trung, lưu ý những thay đổi bất thường khi đại tiện hoặc tình trạng đau vùng chậu kéo dài không nên bị bỏ qua, đặc biệt khi xuất hiện cùng chảy máu trực tràng hoặc thay đổi hình dạng phân.

Trường hợp của ông Lữ đáng chú ý ở chỗ triệu chứng ban đầu không phải biểu hiện tiêu hóa điển hình mà là những cơn đau mông kéo dài không rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi xuất hiện thêm tình trạng đi ngoài ra máu, ông mới đi khám và phát hiện ung thư trực tràng.

Ảnh minh họa.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), một số dấu hiệu có thể gặp ở người mắc ung thư trực tràng gồm đi ngoài ra máu, phân nhỏ hoặc hẹp hơn bình thường, mót rặn hoặc cảm giác đi ngoài không hết. Người bệnh cũng có thể đau vùng hậu môn, mông, vùng chậu, đau lưng dưới, sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu cho ung thư trực tràng và có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Nhưng, khi triệu chứng dai dẳng hoặc đi kèm thay đổi bất thường trong đại tiện, người bệnh nên được đánh giá y tế thay vì chỉ tiếp tục điều trị triệu chứng. Trường hợp ông Lữ càng đáng lưu ý vì gia đình có người mắc ung thư trực tràng. Tiền sử gia đình là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Theo bác sĩ Richard Goldberg, giáo sư danh dự tại Viện Ung thư Đại học West Virginia (Mỹ), xét nghiệm di truyền là một trong những cách giúp xác định một người có mang các đột biến gien làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng hay không.

Ông cho biết nhóm có nguy cơ cao nhất là những người mắc các hội chứng ung thư di truyền, điển hình như hội chứng Lynch. Một số hội chứng khác cũng làm tăng nguy cơ hình thành nhiều polyp đại trực tràng, chẳng hạn đa polyp tuyến gia đình (FAP).

Tiền sử gia đình cũng là một yếu tố rất quan trọng. Những người có cha mẹ, anh chị em ruột từng mắc ung thư đại trực tràng có nguy cơ cao hơn mức trung bình, đặc biệt nếu người thân được chẩn đoán khi còn trẻ. Trong trường hợp này, bác sĩ Goldberg khuyến nghị nên bắt đầu tầm soát sớm hơn khoảng 10 năm so với tuổi mà người thân trẻ nhất trong gia đình được chẩn đoán mắc bệnh.

Bên cạnh đó, tình trạng viêm mạn tính ở đại tràng và trực tràng cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Những người mắc bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng, đặc biệt khi bệnh kéo dài nhiều năm hoặc kiểm soát điều trị chưa tốt, cũng thuộc nhóm cần theo dõi chặt chẽ.

Mặc dù số ca mắc ung thư đại trực tràng ở người trẻ đang tăng, nhưng đa số ca mới vẫn xảy ra ở người trên 50 tuổi. Thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, ít vận động cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, theo Verywell Health (Mỹ).

Từ đó, bác sĩ Richard Goldberg cho biết một số biện pháp sau có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng:

Ăn nhiều chất xơ.

Hạn chế chất béo từ động vật.

Duy trì cân nặng hợp lý.

Không hút thuốc.

Tập luyện thể lực thường xuyên.