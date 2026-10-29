Có dấu hiệu này suốt 3 năm nhưng không đi khám, người đàn ông 30 tuổi mắc ung thư giai đoạn 4

Ung thư đại tràng hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, chỉ đứng sau ung thư phổi. Bệnh không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm người trẻ, trong đó không ít trường hợp phát hiện muộn do chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm.

Bác sĩ chuyên khoa gan mật - tiêu hóa Ngô Văn Kiệt (Trung Quốc) từng chia sẻ một trường hợp khiến ông không khỏi tiếc nuối: nam bệnh nhân 30 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu, không có tiền sử gia đình mắc ung thư nhưng vẫn bị chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4 và chỉ sống thêm vài tháng.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Ngô, bệnh nhân cho biết trong suốt 3-4 năm, anh thường xuyên gặp tình trạng đi ngoài ra máu nhưng nghĩ bị trĩ nên tự mua thuốc về bôi và không đi khám.

Dù cơ thể đã có những biểu hiện bất thường kéo dài, bệnh nhân vẫn khá chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, không có các yếu tố nguy cơ thì khả năng mắc bệnh nặng là thấp. Chỉ đến khi tình trạng trở nên rõ rệt hơn và đau bụng bên trái, bệnh nhân mới quyết định đi khám.

Quá trình nội soi ghi nhận lòng đại tràng bị thu hẹp bất thường, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Khi bệnh nhân trực tiếp nhìn thấy hình ảnh này trên màn hình, tâm trạng trở nên nặng nề.

Sau nội soi, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính và làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả xác định anh mắc ung thư đại tràng, tế bào ung thư đã di căn sang gan, bệnh được xếp ở giai đoạn 4. Dù đã được điều trị, bệnh nhân qua đời chỉ vài tháng sau đó.

Theo China Times, ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu các biểu hiện bất thường kéo dài trên hai tuần, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng bao gồm:

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Giảm cân không rõ nguyên nhân là một triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư đại tràng. Nếu không thay đổi chế độ ăn uống hay luyện tập mà trọng lượng cơ thể bạn giảm từ 5-10% so với tổng cân nặng trong vài tháng thì bạn nên đi gặp bác sĩ để khám bệnh.

Đau bụng

Ảnh minh họa.

Đây là một triệu chứng khác của ung thư đại tràng ở người trẻ tuổi. Những cơn đau bụng thường bắt đầu ở vùng bụng dưới và có thể lan ra sau lưng, đau liên tục hoặc theo từng cơn và kèm theo đầy hơi, buồn nôn.

Máu trong phân

Máu trong phân là một triệu chứng đáng lo ngại của ung thư đại tràng, máu thường có màu đỏ tươi hoặc sẫm màu, hiện tượng chảy máu cũng có thể xảy ra với lượng máu ít hoặc không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thay đổi thói quan đại tiện

Những thay đổi trong thói quen đại tiện cũng có thể là dấu hiệu của ung thư trực tràng, bao gồm: táo bón, tiêu chảy hoặc thay đổi tần số đại tiện và loại phân. Những triệu chứng trên cũng có thể là dấu hiệu của các tình trạng bệnh khác, vì vậy nên những người trẻ cần đảm bảo được khám sàng lọc theo định kỳ, vì việc chẩn đoán sớm ung thư đại tràng có thể cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công.