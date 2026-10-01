Cô dâu hào môn Hề Mộng Dao đeo 22 vòng long phụng trong hôn lễ truyền thống

Sau tiệc cưới lần thứ 2 của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân vào ngày 28/9, nàng dâu hào môn đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại hôn lễ theo truyền thống của cô. Khán giả đã ngay lập tức chú ý đến trang phục cưới siêu tinh xảo mà cặp đôi lựa chọn cũng như bộ vòng vàng rực rỡ trên cổ và tay Hề Mộng Dao.

Nàng siêu mẫu đeo trên cổ chuỗi 18 vòng tay Long Phụng, mỗi bên tay đeo thêm 2 chiếc, tổng cộng là 22 chiếc vòng. Trong các đám cưới theo phong tục Quảng Đông (Trung Quốc), mẹ chồng thường tặng cho con dâu số vòng chẵn tượng trưng cho sự có đôi có cặp, chúc vợ chồng luôn gắn kết bền chặt. Số lượng vòng càng nhiều càng là lời chúc cô dâu có cuộc sống sung túc, viên mãn.

Trang phục cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân được thiết kế riêng, tốn hơn 3.600 giờ hoàn thiện và có tên Hòa Hợp Mãn Đường với nhiều chi tiết cách tân dựa trên kiểu dáng truyền thống. Đa số cô dâu sẽ chọn màu vàng và đỏ đi cùng nhau thì Hề Mộng Dao lại chọn màu chủ đạo là bạc trắng. Các lớp hoa văn phủ kín, nhìn như cả một thảm hoa nở rực rỡ và càng tôn lên các họa tiết hoa sen, rồng, phượng tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc.

Đặc biệt là những đường thêu bằng chỉ màu hồng tạo thêm vẻ ngọt ngào, lãng mạn cho bộ trang phục. Chi tiết này được cho là gợi nhớ đến chuyện Hề Mộng Dao từng là thiên thần của Victoria’s Secret, bởi màu đặc trưng của thương hiệu này là màu hồng. Trước đó, bộ váy cưới do Dior thực hiện cho Hề Mộng Dao cũng có phần lưng vô cùng độc đáo, nhìn giống như đôi cánh thiên thần.