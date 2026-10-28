Cô dâu gây sốc với món ăn đãi khách trong ngày cưới

Một đám cưới tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi một số bàn tiệc được phục vụ bằng đồ ăn giao tận nơi thay vì các món ăn truyền thống. Điều thú vị là ý tưởng này xuất phát từ chính những người bạn của cô dâu, còn cô dâu cũng vui vẻ đồng ý với quan niệm: Đám cưới là dịp chung vui, không nhất thiết phải câu nệ những quy tắc truyền thống.

Theo Jimu News, ngày 26/10, một người phụ nữ họ Mã đăng tải video ghi lại trải nghiệm tham dự đám cưới của bạn mình. Cô cho biết bản thân vô cùng bất ngờ khi được thưởng thức nhiều món ăn đặt qua dịch vụ giao hàng ngay tại tiệc cưới, điều mà trước đó cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Những hình ảnh trong video cho thấy các khách mời vẫn tập trung đông đủ tại nhà hàng để chung vui cùng cô dâu, chú rể. Tuy nhiên, trên một số bàn tiệc, thay vì những món ăn được trình bày trên đĩa theo phong cách tiệc cưới truyền thống, thực khách lại có những túi đồ ăn giao tận nơi với đủ loại món như vịt quay, malatang (món lẩu cay kiểu Trung Quốc), gà rán và trà sữa.

Sự kết hợp có phần khác lạ này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Một số người còn hài hước nhận xét rằng bàn tiệc chẳng khác nào tập hợp những món ăn nổi tiếng tại địa phương, nơi thực khách có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích cá nhân.

Chia sẻ với Jimu News ngày 27/10, chị Mã cho biết mình là bạn của cô dâu và đã được mời tham dự đám cưới tại một khách sạn ở thành phố Đại Khánh vào trưa 26/10. Đáng chú ý, những món ăn giao tận nơi không phải là phương án bất đắc dĩ của gia đình, mà chính là đề xuất từ nhóm bạn của cô dâu.

Trước ngày cưới, nhóm bạn từng đùa rằng hay là mọi người cùng gọi đồ ăn giao tận nơi thay vì ăn tiệc cưới thông thường. Không ngờ, cô dâu thực sự đồng ý với ý tưởng này. Theo chị Mã, cô dâu vốn là người thoải mái, tính tình dễ gần và thường xuyên đùa vui với bạn bè, vì vậy đề xuất có phần khác biệt ấy đã được đón nhận một cách tự nhiên.

Các món ăn trên bàn cũng do chính những người bạn lựa chọn theo sở thích của mình. Thay vì cùng thưởng thức một thực đơn cố định, mỗi người có thể gọi món mà bản thân yêu thích, tạo nên trải nghiệm ăn uống thoải mái và gần gũi hơn.

Về phía cô dâu, cô cho biết đám cưới ngày 26/10 có hơn 30 bàn tiệc, nhưng chỉ có 3 bàn dành cho nhóm bạn lựa chọn đồ ăn giao tận nơi. Những bàn còn lại vẫn được tổ chức theo hình thức tiệc cưới thông thường.

Cô dâu chia sẻ: "Họ không muốn ăn tiệc cưới truyền thống nên tôi gọi đồ ăn giao tận nơi cho họ, muốn ăn gì thì gọi món đó, với mức chi phí 100 nhân dân tệ/người".

Là một blogger chuyên khám phá ẩm thực, cô dâu cho biết bản thân cũng muốn tạo ra điều gì đó mới mẻ trong ngày trọng đại của mình. Với cô, đám cưới trước hết là dịp để mọi người cùng chung vui, bởi vậy không nhất thiết phải tuân theo mọi khuôn mẫu quen thuộc.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cách tổ chức tiệc cưới khá khác biệt. Trong khi nhiều người vẫn xem những mâm cỗ truyền thống là phần không thể thiếu trong ngày thành hôn, lựa chọn của cô dâu tại Hắc Long Giang lại cho thấy một góc nhìn linh hoạt hơn: Điều quan trọng không chỉ nằm ở thực đơn hay hình thức đãi tiệc, mà còn ở việc khách mời cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi đến chung vui cùng đôi uyên ương.

Dù chỉ có 3 bàn tiệc được phục vụ theo cách đặc biệt này, câu chuyện vẫn tạo ra nhiều tiếng cười và sự thích thú trên mạng xã hội. Cách làm của cô dâu cũng gợi mở rằng trong những dịp trọng đại, các cặp đôi hoàn toàn có thể cân nhắc những ý tưởng mới phù hợp với tính cách, sở thích của mình và khách mời, miễn là vẫn giữ được không khí ấm áp, vui vẻ của ngày cưới.