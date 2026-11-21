Một cô dâu tại thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vừa trải qua kỷ niệm nhớ đời giữa buổi chụp ảnh cưới. Sự việc được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng thu hút hơn 30 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú từ cộng đồng mạng.

Ảnh: China Press

Theo chia sẻ của cô Trịnh, sự cố hy hữu này xảy ra với cô và vị hôn phu trong buổi chụp bộ ảnh cưới vào ngày 8/11 vừa qua tại một phim trường ngoại cảnh ở địa phương.

Vào hôm đó, cô dâu diện chiếc váy cưới và ngồi trên lưng một chú ngựa được ê-kíp chuẩn bị sẵn. Giữa lúc đang tác nghiệp, một con vật khác bất ngờ chạy ngang qua khiến chú ngựa bị giật mình và phóng đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không kịp trở tay, cô dâu trong bộ váy cưới cồng kềnh bất đắc dĩ cưỡi ngựa "bỏ trốn" khỏi phim trường.

Chứng kiến cảnh tượng thót tim, chú rể cùng nhân viên phim trường lập tức hô hoán và đuổi theo chặn lại. May mắn thay, nhờ sự phản ứng nhanh nhạy và kịp thời ngăn chặn của đội ngũ nhân viên, chú ngựa đã dừng lại sau một đoạn ngắn. Cô Trịnh được đưa xuống an toàn và không gặp bất kỳ chấn thương nào. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, cặp đôi vẫn tiếp tục hoàn thành bộ ảnh cưới của mình như kế hoạch.

Ảnh: China Press

Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh "cô dâu cưỡi ngựa bỏ trốn" được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Cư dân mạng thích thú đặt cho cô Trịnh biệt danh "Công chúa chạy trốn". Bản thân cô dâu cũng tỏ ra vô cùng hài hước khi quyết định đổi luôn tên tài khoản mạng xã hội của mình thành "Công chúa chạy trốn" và đùa rằng phải tranh thủ "bắt trend từ chính sự cố của bản thân".

Ảnh: China Press

Được biết, cô Trịnh là người gốc Hà Nam, còn vị hôn phu đến từ tỉnh Quảng Đông. Cặp đôi đã có hành trình 6 năm yêu nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Hiện cả hai đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, dự kiến tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay và lên kế hoạch sinh sống tại Trịnh Châu khoảng 2 năm trước khi chuyển về Quảng Đông định cư.

Nhớ lại lần đầu cưỡi ngựa đã gặp ngay cảnh "phi nước đại", cô Trịnh hài hước chia sẻ: "Lúc ngựa đột ngột chạy đi tôi sợ lắm nhưng khi đã an toàn rồi thì lại thấy rất kịch tính. Cảm giác cưỡi ngựa phi nhanh hóa ra cũng khá phấn khích, sau này nhất định tôi sẽ đăng ký đi học cưỡi ngựa".

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến cả ê-kíp một phen hú vía nhưng lại vô tình trở thành kỷ niệm độc nhất vô nhị cho cô và vị hôn phu trước ngày trọng đại. Chắc chắn cả hai sẽ còn nhắc lại với nhiều tiếng cười trong suốt chặng hành trình hôn nhân mãi về sau.