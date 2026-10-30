Cô dâu của Quân A.P: Nàng hotgirl với chuyện tình 'vườn trường' kéo dài thập kỷ

Tóm tắt nhanh: Lê Khanh gây chú ý khi xuất hiện trong phân cảnh đám cưới cùng Quân A.P tại Running Man Vietnam 2026, khiến danh tính cô dâu được khán giả đặc biệt quan tâm.

Sinh năm 1997, từng học chung trường cấp Hai, cấp Ba với Quân A.P, cô được cho là đã gắn bó với nam ca sĩ từ thời học trò.

Không hoạt động nghệ thuật với tư cách ca sĩ hay diễn viên, Lê Khanh vẫn sở hữu trang cá nhân gần 100.000 người theo dõi và bắt đầu xuất hiện tại một số sự kiện với vai trò KOL.

Sự xuất hiện của Lê Khanh - bà xã của Quân A.P trong Running Man Vietnam 2026 đã trở thành đề tài khiến mạng xã hội xôn xao thời gian qua. Sau tập phát sóng tối 23/10, phân cảnh đám cưới trong chương trình nhanh chóng "gây sốt" và chính thức bùng nổ khi danh tính nàng dâu bí ẩn được hé lộ. Trước khi xuất hiện trên chương trình thực tế nổi tiếng này, mối duyên giữa Lê Khanh và Quân A.P đã bắt đầu từ hơn một thập kỷ.

Lê Khanh xuất hiện trong Running Man Vietnam 2026 bên cạnh Quân A.P.

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Lê Khanh từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Cô có thời gian học chung trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng với Quân A.P. Đây cũng là giai đoạn được cho là đánh dấu rung động đầu tiên giữa hai người, trước khi nam ca sĩ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Theo Quân A.P chia sẻ, cả hai có nhiều kỷ niệm tuổi học trò dễ thương. Nam ca sĩ có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến năm lớp 12, anh dành dụm tiền tiêu vặt trong vài tháng để mua tặng bạn gái một thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Lê Khanh và Quân A.P quen nhau khi là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng.

Khác với bạn trai được đông đảo khán giả biết đến, Lê Khanh không hoạt động trong làng giải trí và khá kín tiếng. Cô sở hữu phong cách nữ tính, vóc dáng mảnh mai và thường chia sẻ hình ảnh du lịch, đời thường trên trang cá nhân. Tuy nhiên, không vì thế mà Lê Khanh lại hoàn toàn "ở ẩn". Hình ảnh "nữ sinh đội snapback" của cô từng một thời làm mưa làm gió, được nhiều bạn trẻ sử dụng làm ảnh đại diện.

Trang cá nhân của Lê Khanh có gần 100.000 người theo dõi, với nhiều bài đăng nhận lượng tương tác cao. Cô mang đến những nội dung tích cực trên MXH, hướng dẫn các chị em cách làm đẹp, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Thời gian gần đây, cô còn xuất hiện tại một số sự kiện với vai trò KOL. Ngoài ra, Lê Khanh cho biết bản thân sẵn sàng với những thử thách, cơ hội mới đến với mình trong tương lai.

Cô và Quân A.P cũng chưa bao giờ giấu chuyện yêu đương của mình, nhưng cũng không khoe khoang quá mức. Cả hai từng "thả hint" thông qua loạt ảnh có mặt cùng một nơi, cùng một địa điểm, hay đơn giản là bình luận vào bài đăng của nhau.

Trong năm 2026, Quân A.P và Lê Khanh dần dần có những động thái "không thể che giấu". Vào tháng 3, nam ca sĩ đăng tải những bức ảnh mặc đồ cưới tại trời Tây, sau đó nhanh chóng xóa đi nhưng người hâm mộ đã chụp lại kịp thời.

Đặc biệt, xuyên suốt khoảng thời gian tham gia Anh Trai "Say Hi", Lê Khanh không ít lần được bắt gặp bên cạnh Quân A.P để ủng hộ anh. Cho đến hiện tại, câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi đã được biết đến rộng rãi, không chỉ thông qua Running Man Vietnam 2026 mà còn từ ca khúc 3 Phải 6 Đừng mà Quân A.P ra mắt, với nữ chính MV không ai khác chính là Lê Khanh.

Với những gì đã thể hiện, Lê Khanh nhận được nhiều tình cảm của khán giả và mong chờ hơn những hoạt động sắp tới của cô.