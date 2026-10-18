Cô dâu, chú rể tặng khách vé số cào, không ngờ người đàn ông ngoài 50 tuổi trúng gần 1 tỷ đồng

Một đám cưới tại thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng sau khi một khách mời bất ngờ trúng giải thưởng lớn từ tấm vé số cào được tặng trong bữa tiệc.

Một khách mời dự đám cưới bất ngờ trúng số. Ảnh: 163.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 16/10, một đoạn video ghi lại câu chuyện này được lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì những món quà lưu niệm quen thuộc, gia đình cô dâu, chú rể đã chuẩn bị vé số cào để gửi tặng từng vị khách tham dự. Mỗi tấm vé có mệnh giá 10 nhân dân tệ (khoảng 38.700 đồng).

Điều bất ngờ xảy ra khi một vị khách may mắn trúng giải thưởng trị giá 250.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 967,5 triệu đồng, từ món quà nhỏ này.

Theo chia sẻ của một người tham dự, sự việc diễn ra ngày 13/10 tại một khách sạn thuộc khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Phỉ Lệ Thang ở thành phố Truy Bác. Đây là tiệc cảm ơn do gia đình cô dâu tổ chức sau lễ cưới, với sự tham dự của họ hàng và bạn bè.

Đại diện khách sạn cho biết toàn bộ khách mời đều được tặng một tấm vé số cào. Người trúng thưởng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Đáng chú ý, khi biết mình giành được khoản tiền lớn, ông không tỏ ra quá phấn khích mà giữ thái độ khá bình tĩnh, ít chia sẻ về vận may bất ngờ.

Nhân viên tại trung tâm xổ số thể thao ở Truy Bác, nơi bán tấm vé trúng thưởng, cũng xác nhận người đàn ông này là đồng hương của gia đình chủ tiệc. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của người trúng giải không được tiết lộ.

Trước đó, tài khoản video ngắn của khách sạn Phỉ Lệ Thang đã đăng tải hình ảnh về bữa tiệc, đồng thời cho biết gia đình chủ tiệc chuẩn bị vé số cào cho tất cả khách mời. Việc một người bất ngờ trúng giải 250.000 nhân dân tệ đã khiến buổi tiệc thêm phần đặc biệt.

"Bữa tiệc gia đình, món quà may mắn. Rượu ngon, món ăn hấp dẫn lại thêm vận may bất ngờ, buổi tiệc cảm ơn này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm khó quên", khách sạn chia sẻ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi thích thú trên mạng xã hội. Không ít người bất ngờ trước ý tưởng dùng vé số cào làm quà cưới, bởi món quà có giá trị khiêm tốn lại mở ra cơ hội nhận khoản tiền thưởng gần 1 tỷ đồng.

Từ một món quà mang tính vui vẻ dành cho khách mời, tấm vé số cào đã trở thành điểm nhấn khó quên của buổi tiệc. Với vị khách trúng thưởng, niềm vui trong ngày chung vui cùng gia đình cô dâu, chú rể còn được nhân lên nhờ vận may bất ngờ, biến một buổi tiệc cưới bình thường thành kỷ niệm đặc biệt.