Cô dâu chú rể gặp sự cố 'dở khóc dở cười' sau lời chúc bình an

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý. Nguồn: Nguyễn Tất Thắng)

Theo đó, chú rể chở cô dâu trên xe máy, lúc đi qua ngang những người quen, cặp vợ chồng trẻ giơ tay chào và nhận được lời chúc: "Chúc bình an nhé, lần sau về đám cưới thì đi ô tô qua cầu nhé".

Ngay sau lời chúc này, xe máy chở cô dâu chú rể bất ngờ trượt bánh khi đi vào chỗ đất lầy. Cả cô dâu và chú rể cũng bị ngã xe.

Tình huống xảy ra khiến những người chứng kiến không khỏi bất ngờ. Họ liền tắt máy quay để chạy đến giúp đỡ cô dâu chú rể.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người không nhịn được cười trước sự trùng hợp khó ngờ giữa lời chúc của người quen và cú trượt bánh ngay sau đó. Câu nói “lần sau về đám cưới thì đi ô tô qua cầu nhé” bỗng trở thành chi tiết khiến màn ngã xe thêm phần hài hước.

Một số ý kiến cho rằng có lẽ cặp đôi sẽ nhớ mãi lời chúc đặc biệt này mỗi khi nhắc lại ngày cưới. Thay vì chỉ có những bức ảnh lung linh hay lời chúc ngọt ngào, cả hai còn có thêm một kỷ niệm “không nằm trong kịch bản” để kể lại với bạn bè, người thân.

Dẫu vậy, tình huống cũng là lời nhắc nhỏ rằng đường đất lầy lội, trơn trượt có thể khiến xe mất thăng bằng, nhất là khi chở hai người. Bởi thế, dù khoảnh khắc trong clip khiến nhiều người bật cười, an toàn vẫn nên được đặt lên hàng đầu khi di chuyển, đặc biệt trong những ngày mưa hoặc trên đoạn đường khó đi.