Cô dâu chết lặng khi nhìn thấy món quà cưới tình cũ gửi cho chú rể

Khi yêu, ai cũng mong có một cái kết đẹp. Thế nhưng cuộc đời vốn không theo ý mình. Có những chuyện tình dù bắt đầu bằng tất cả chân thành, rồi cũng kết thúc trong im lặng hoặc tổn thương. Điều đáng buồn là sau chia tay, không ít người biến tình yêu cũ thành mối quan hệ thù hận, theo Tri thức và cuộc sống. Câu chuyện về một đám cưới ở Trung Quốc dưới đây khiến nhiều người xôn xao khi bạn gái cũ của chú rể gửi đến một “món quà cưới” đặc biệt, khiến cô dâu vừa nhìn thấy đã tái mặt.

Cô dâu chết lặng trước những dòng chữ trên tường

Theo thông tin được QQ đăng tải, một đám cưới diễn ra tại Hà Nam, Trung Quốc những ngày gần đây gây chú ý trên mạng xã hội bởi một tình huống đầy bất ngờ.

Trong ngày trọng đại, cô dâu mặc lễ phục đỏ, ngồi trên xe hoa đến nhà chồng trong sự chào đón của đông đảo người thân, bạn bè. Thế nhưng ngay khi bước xuống xe, cô bất ngờ nhìn thấy những tấm băng rôn được treo ngay trên bức tường cạnh nhà chú rể.

Nội dung trên đó khiến những người có mặt không khỏi ngỡ ngàng: "Tôi đã bỏ cái thai, anh có thể yên tâm kết hôn rồi".

Điều đáng nói, những dòng chữ này được giới thiệu như món "quà cưới" mà bạn gái cũ của chú rể gửi tới. Không khí vui vẻ của đám cưới lập tức trở nên khó xử.

Cô dâu nhìn những tấm băng rôn trước mắt, khuôn mặt nhanh chóng trở nên tái mét. Nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và bối rối.

Những người xung quanh cũng không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống quá bất ngờ này.

Trên bức tường cạnh nhà chú rể có treo những tấm băng rôn với khẩu hiệu khó chấp nhận: "Tôi đã bỏ cái thai, anh có thể yên tâm kết hôn rồi". Nội dung ghi trong tấm băng rôn cũng cho biết đây chính là món quà mà bạn gái cũ của chú rể gửi tới.

Món quà cưới khiến khách mời đặt hàng loạt câu hỏi

Chỉ một câu nói trên băng rôn đã khiến câu chuyện tình cảm trong quá khứ của chú rể trở thành chủ đề được bàn tán.

Nhiều người cho rằng nội dung trên có thể ám chỉ chú rể và bạn gái cũ từng có mối quan hệ tình cảm, thậm chí cô gái từng mang thai. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán dựa trên nội dung xuất hiện tại đám cưới, không có thêm thông tin xác nhận độc lập về câu chuyện phía sau.

Một điều khiến khách mời khó hiểu hơn là vì sao những tấm băng rôn ấy vẫn được treo ở vị trí dễ nhìn như vậy khi cô dâu đến nhà chồng.

Nếu gia đình chú rể biết trước nội dung, đáng lẽ những dòng chữ nhạy cảm này phải được tháo xuống trước khi đón dâu. Việc chúng xuất hiện ngay trong thời điểm cô dâu bước vào nhà càng khiến tình huống trở nên khó xử.

Một số người có mặt thậm chí còn cười cợt trước những dòng chữ trên băng rôn. Tuy nhiên, với gia đình cô dâu, đây rõ ràng không phải một tình huống dễ dàng để xem như chuyện vui trong ngày cưới.

Cô dâu biết trước hay đang cố giấu nỗi đau?

Sau khi hình ảnh về đám cưới được chia sẻ, biểu cảm của cô dâu cũng trở thành chủ đề được nhiều người chú ý.

Có người cho rằng cô dâu có thể đã biết về chuyện tình cảm trong quá khứ của chồng sắp cưới nên không quá bất ngờ. Sự im lặng và gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc có thể đơn giản là cách cô giữ bình tĩnh trước một tình huống khó xử.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô hoàn toàn không biết chuyện và đang cố gắng giữ thể diện cho gia đình trong ngày cưới. Bởi giữa đông đảo quan khách, việc bật khóc hay nổi giận có thể khiến mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng.

Dù sự thật là gì, khoảnh khắc cô dâu đứng trước những dòng chữ ấy chắc chắn không phải hình ảnh mà bất kỳ ai cũng muốn nhìn thấy trong ngày trọng đại của mình.

Quan khách thắc mắc tại sao nhà trai không bóc những khẩu hiệu đó xuống sớm hơn để tránh cô dâu nhìn thấy mà đau lòng. Nhiều người còn cười cợt trước tấm biển khó hiểu ấy khiến gia đình cô dâu ái ngại.

Có thể chỉ là một trò náo hôn quá trớn?

Bên cạnh những suy đoán về mối quan hệ giữa chú rể và bạn gái cũ, một khả năng khác cũng được đặt ra: Những tấm băng rôn có thể chỉ là một trò náo hôn.

Tại một số đám cưới ở Trung Quốc, náo hôn từng xuất hiện dưới nhiều hình thức nhằm tạo không khí vui vẻ và thử thách cô dâu, chú rể. Tuy nhiên, nếu những dòng chữ trên thực sự chỉ là trò đùa thì nhiều người cho rằng cách thể hiện này đã đi quá giới hạn.

Bởi những chuyện liên quan đến tình cũ, mang thai hay phá thai đều là vấn đề nhạy cảm. Đưa chúng ra làm trò đùa ngay trước mặt cô dâu có thể khiến ngày vui của một gia đình biến thành ký ức khó quên.

Đến nay, những thông tin được chia sẻ chủ yếu xoay quanh hình ảnh và nội dung các tấm băng rôn, còn câu chuyện thực sự phía sau vẫn chưa được làm rõ. Điều khiến mọi người quan tâm nhất có lẽ không phải "món quà cưới" kỳ lạ kia, mà là những gì cô dâu sẽ phải đối diện sau khi cánh cửa đám cưới khép lại.

Không hận thù sau chia tay có khó không?

Hiện nay, không ít người trẻ chia tay xong họ thường đau khổ, dằn vặt nhau thậm chí là ghét, nói xấu người yêu cũ. Gần đây đã xảy ra câu chuyện đáng buồn khi sẵn sàng phóng hỏa đốt nhân tình vì đối phương có tình yêu mới và không còn yêu mình nữa, theo Thanh Niên.

Thực tế, cũng có những bạn chọn "hòa bình" khi chia tay, tuy nhiên để làm được điều này có khó không?

Đa số sự gắn kết bền lâu của một cặp đôi xuất phát từ tình yêu. Họ đến với nhau bằng sự chớm nở và ra đi vì sự phai tàn. Nếu hai người trong cuộc nhẹ nhàng rời khỏi nhau thì những hệ luỵ khó mà có đất nảy nở. Thế nhưng trong thực tế, hòa bình không chiếm số đông sau các cuộc chia tay.

Chia tay có thể khiến bạn tức giận, vì bị phản bội, vì không được trân trọng, hay vì cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng nếu để cơn giận điều khiển hành động, bạn dễ nói hoặc làm những điều khiến bản thân sau này phải hối tiếc. Ảnh minh họa

Theo Tri thức & cuộc sống, rất nhiều người sau chia tay mang tâm lý "phải cho người kia thấy mình đang hạnh phúc hơn", hoặc cố chứng minh mình là nạn nhân, còn người kia là kẻ sai. Nhưng sự thật là tình yêu không có đúng sai tuyệt đối, sau chia tay, chẳng có ai thắng ai thua, chỉ có người bình yên và người còn day dứt.

Khi bạn tập trung vào việc "hơn thua", bạn sẽ dễ rơi vào những hành vi tiêu cực như nói xấu, soi mói cuộc sống của người cũ, hoặc thể hiện hạnh phúc một cách giả tạo để chọc tức đối phương.

Những hành động ấy chỉ làm tổn thương chính bạn nhiều hơn và khiến quá trình chữa lành kéo dài. Hãy chấp nhận rằng, có những chuyện không cần phân xử đúng sai, chỉ cần hiểu rằng, hết duyên thì dừng lại.

Chia tay có thể khiến bạn tức giận, vì bị phản bội, vì không được trân trọng, hay vì cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng nếu để cơn giận điều khiển hành động, bạn dễ nói hoặc làm những điều khiến bản thân sau này phải hối tiếc.

Nhắn tin mắng chửi, tung hê bí mật của người cũ, trả đũa bằng cách công khai hình ảnh, nói lời cay độc… là những hành vi tưởng như "giải tỏa", nhưng thực chất chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi.

Thay vào đó, hãy cho bản thân thời gian để lắng xuống. Tìm một người bạn đáng tin để tâm sự, viết nhật ký, hoặc trò chuyện với chuyên gia tâm lý nếu cảm xúc quá rối ren. Khi bạn nguôi ngoai, bạn sẽ nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn và đủ tỉnh táo để không biến tình yêu cũ thành vết sẹo độc hại.