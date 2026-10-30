Cô dâu bật khóc đau khổ trong ngày cưới, lý do được chính chủ chia sẻ gây tranh cãi dữ dội

Theo South China Morning Post (SCMP), ngày 10/1/2023, cô dâu họ Yan, đến từ tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, gây chú ý sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Trong bài đăng, cô cho biết bản thân không mong chờ cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn với người đàn ông quen qua mai mối.

Đoạn video đám cưới được đăng kèm cho thấy Yan mặc váy cưới màu trắng, gương mặt buồn bã và không nở nụ cười. Sau đó, cô quay mặt khỏi ống kính rồi bật khóc.

Cô dâu bật khóc đầy đau khổ trong ngày cưới. Ảnh: SCMP

Yan cho biết cô không thực sự muốn kết hôn, nhưng cảm thấy bản thân phải đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ cũng như những chuẩn mực văn hóa xung quanh.

“Cha mẹ tôi ngày càng già đi, còn tôi cũng vậy”, cô chia sẻ, đồng thời cho biết họ hàng liên tục thúc giục cô lập gia đình, trong khi hàng xóm bàn tán về chuyện riêng tư này.

Trước sức ép ngày càng lớn, Yan quyết định tìm kiếm đối tượng kết hôn thông qua mai mối. Sau khi gặp một người đàn ông, cô nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn dù bản thân không có tình cảm với đối phương.

Cô thừa nhận mục đích của cuộc hôn nhân là giúp cha mẹ yên lòng, thay vì xuất phát từ mong muốn xây dựng cuộc sống chung với người mình yêu.

“Lấy chồng là để bố mẹ cảm thấy yên tâm. Tôi cảm thấy mình không có tương lai cho riêng mình”, Yan chia sẻ.

Những lời tâm sự này cùng hình ảnh cô dâu bật khóc trong ngày trọng đại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 11.000 bình luận.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự đồng cảm với Yan, cho rằng cô đang phải hy sinh hạnh phúc cá nhân để đáp ứng mong muốn của gia đình.

Một người bình luận rằng việc bị ép buộc kết hôn là điều đau khổ. Người khác đặt câu hỏi tại sao một người trẻ lại phải hy sinh bản thân chỉ để khiến những người xung quanh hài lòng, trong khi cuộc đời của chính mình còn rất dài.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại quyết định này có thể gây tổn thương cho chú rể. Một số người cho rằng nếu Yan không có tình cảm với chồng, cuộc hôn nhân sẽ khó có được sự gắn kết cần thiết. Dù vậy, vẫn có người hy vọng cô và chồng có thể dần xây dựng tình cảm sau khi kết hôn, đồng thời mong người đàn ông sẽ đối xử tốt với cô.

Theo SCMP, tình trạng cha mẹ gây áp lực, thậm chí ép buộc con cái kết hôn, vẫn tồn tại trong một số gia đình tại Trung Quốc. Với những người trẻ chịu sức ép từ họ hàng và dư luận xung quanh, việc lập gia đình đôi khi không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân mà trở thành một nghĩa vụ phải hoàn thành.

Câu chuyện của Yan vì thế không chỉ thu hút sự chú ý bởi hình ảnh cô dâu bật khóc trong ngày cưới, mà còn phản ánh mâu thuẫn giữa mong muốn của gia đình và quyền tự quyết trong tình yêu, hôn nhân.