Cô dâu 38 tuổi có hành động gây sốc tại đám cưới, khách mời ngán ngẩm

Một đoạn video ghi lại cảnh cô dâu 38 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) thoải mái nâng ly chúc rượu, tham gia trò chơi uống rượu và thậm chí gác chân lên ghế trong tiệc cưới đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Trong đám cưới, cô dâu thường là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất. Bên cạnh vẻ ngoài chỉn chu, cách ứng xử của cô dâu trong ngày trọng đại cũng thường được quan tâm, bởi đây là dịp có sự hiện diện của đông đảo người thân, bạn bè hai bên gia đình.

Tuy nhiên, một cô dâu 38 tuổi ở Trùng Khánh lại gây chú ý theo cách khá khác biệt. Thay vì giữ hình ảnh e dè, nhẹ nhàng như nhiều cô dâu khác, người phụ nữ này xuất hiện với phong thái vô cùng thoải mái và chủ động trong những màn nâng ly chúc rượu.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cô dâu diện trang phục cưới truyền thống Trung Quốc. Khi phần tiệc gần kết thúc, cô cùng chú rể đến chúc rượu một nhóm bạn bè và người thân. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt khi cô dâu liên tục mời mọi người uống rượu và tham gia các trò chơi trong bàn tiệc. Đáng chú ý, cô dâu dường như không hề tỏ ra e dè. Trên tay cô vừa có ly rượu, vừa cầm thuốc lá. Sau khi uống một lượng rượu đáng kể, gương mặt cô đỏ lên nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn.

Một khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý là khi cô dâu vén váy, gác một chân lên ghế rồi tiếp tục tham gia trò chơi uống rượu. Cô liên tục giơ tay, chủ động mời những người xung quanh và tạo không khí sôi nổi cho bàn tiệc.

Sự nhiệt tình của cô dâu khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ. Ngay cả chú rể cũng dường như khó theo kịp tốc độ uống rượu của vợ.

Nếu nhiều cô dâu thường cố gắng tiết chế việc uống rượu trong ngày cưới để giữ hình ảnh trang trọng, người phụ nữ này lại hoàn toàn ngược lại. Cô thoải mái thể hiện cá tính, không ngại tham gia những hoạt động vốn thường được xem là dành cho nhóm bạn bè thân thiết.

Đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động của cô dâu quá suồng sã, đặc biệt là việc gác chân lên ghế trong lúc nâng ly. Theo quan điểm này, dù ngày cưới là dịp để vui vẻ nhưng cô dâu vẫn nên giữ chừng mực nhất định trước mặt người thân và bạn bè.

Một số bình luận thậm chí cho rằng cách thể hiện quá mạnh mẽ của cô khiến những người xung quanh có phần lúng túng. Có người còn nói đùa rằng họ sẽ cảm thấy "áp lực" nếu phải ngồi cùng bàn với một cô dâu có khả năng uống rượu và khuấy động không khí mạnh như vậy.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến nhìn nhận sự việc theo hướng khác. Họ cho rằng đây đơn giản là tính cách của cô dâu và cô đang tận hưởng ngày vui theo cách mà mình cảm thấy thoải mái. Một số người nhận xét cô dâu có tính cách thẳng thắn, hướng ngoại và không quá câu nệ. Việc cô chủ động giao lưu, uống rượu và tạo không khí vui vẻ cho khách mời có thể được xem là biểu hiện của sự nhiệt tình, thay vì chỉ đơn thuần đánh giá qua một vài khoảnh khắc trong đoạn video.

Đặc biệt, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là chú rể có chấp nhận tính cách ấy hay không. Nếu hai người hiểu và phù hợp với nhau, cách thể hiện cá tính trong một bữa tiệc không nhất thiết phản ánh toàn bộ cuộc sống hôn nhân.

Dẫu vậy, câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề quen thuộc: ranh giới giữa sự thoải mái và thiếu chừng mực trong những dịp quan trọng nằm ở đâu?

Đám cưới vốn là ngày vui, vì thế việc cô dâu, chú rể cùng khách mời uống rượu, chơi trò chơi và tạo không khí náo nhiệt là điều không quá xa lạ. Tuy nhiên, mỗi gia đình và mỗi nền văn hóa lại có những quan niệm khác nhau về sự trang trọng trong lễ cưới.

Một người có tính cách hướng ngoại hoàn toàn có thể giữ được sự hào phóng, vui vẻ mà không nhất thiết phải thay đổi bản thân. Nhưng trong những hoàn cảnh có đông người lớn tuổi, họ hàng và khách mời, việc cân nhắc cách ứng xử cũng là điều cần thiết.

Cuối cùng, những khoảnh khắc trong một đoạn video ngắn khó có thể phản ánh đầy đủ tính cách hay cuộc sống hôn nhân của một con người. Cô dâu 38 tuổi trong câu chuyện có thể khiến người xem bất ngờ bởi sự mạnh mẽ và thoải mái, nhưng việc cô có phải là một người vợ như thế nào lại phụ thuộc vào rất nhiều điều khác ngoài vài phút xuất hiện trong tiệc cưới.

Có lẽ, điều khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ nằm ở hành động gác chân lên ghế hay màn uống rượu đầy năng lượng, mà còn ở sự khác biệt trong quan niệm của mỗi người về một cô dâu trong ngày trọng đại.

Với người này, đó có thể là sự phóng khoáng quá mức. Với người khác, đó đơn giản là một cô dâu đang tận hưởng ngày vui theo đúng cá tính của mình. Và sau tất cả, người hiểu rõ nhất cô dâu có phù hợp với cuộc hôn nhân ấy hay không có lẽ vẫn là người đàn ông đã quyết định nắm tay cô bước vào lễ đường.